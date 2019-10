Pamela Silva, Angelina Jolie y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Priyanka Chopra y Ana Patricia Gámez son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Pamela Silva Image zoom Instagram/Pamela Silva Nos encantó este coqueto minivestido verde con los hombros al descubierto con mangas tipo globo y lazos. Advertisement Advertisement Angelina Jolie Image zoom Franco Origlia/Getty Images) Elegante e imponente lució la actriz con este hermoso traje negro strapless de lentejuelas, de Givenchy Haute Couture. Lupita Nyong'o Image zoom Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Con una gran sonrisa y este colorido vestido midi estampado llegó la actriz al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC). Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom Instagram/Ana Patricia La presentadora lució increíble con este fabuloso jumpsuit negro con los hombros al descubierto y flecos, de Beashion Boutique. Priyanka Chopra Image zoom Raymond Hall/GC Images Captamos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este hermoso conjunto con estampado floral de falda midi y blusa con pronunciado escote, de Markarian, que la hacía lucir muy femenina. Renee Zellweger Image zoom Graham Denholm/Getty Images Sobria y elegante lució la actriz con este clásico vestido negro de un solo hombro. Advertisement Advertisement Advertisement Charlize Theron Image zoom RB/Bauer-Griffin/GC Images Este look monocromático de falda tipo lápiz de cuero y blusa de manga larga, hizo que la actriz luciera regia. Andy MacDowell Image zoom Michael Kovac/Getty Images for Discovery, Inc. La actriz optó por este sencillo y clásico vestido negro para asistir a una velada en Los Ángeles. Eva Longoria Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la actriz luciendo muy cómoda y relajada cuando salía de una cena con pantalón a rayas, top negro y tenis. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

