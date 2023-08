El look del día - agosto 14, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Myrka Dellanos, Irina Baeva y Pamela Silva son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Agueda López El look del día Credit: Daniel Perez/Getty Images Como una estrella de Hollywood vimos a la esposa de Luis Fonsi en la gala Starlite de Marbella donde deslumbró con un vestido blanco con escote profundo, gran abertura en la falda y tirantes con cristales, que acompañó con zapatos con pedrería de Philipp Plein. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis El look del día Credit: Instagram Así de deportiva posó la cantante con este look total de Adidas con ceñido minivestido negro, tenis blancos y una cartera bicolor con cinta ancha. 2 de 10 Ver Todo Eiza González El look del día Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La mexicana paró el tráfico de Los Ángeles con este ceñido bodysuit color café y una minifalda de cuadros que acompañó de mocasines con suela track de Prada y un bolso crema. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pamela Silva El look del día Credit: Instagram ¿Así o más guapa? La conductora peruana fue una de las invitadas más glamorosas de la boda del estilista Gabriel Samra con este traje negro de escote profundo y detalles drapeados que acompañó con sandalias plateadas, clutch estampado y un llamativo collar. Nos encantó su look de belleza con ondas a un lado y labios rojos. 4 de 10 Ver Todo Irina Baeva El look del día Credit: Mezcalent Para la presentación de la novela Nadie como tú, la actriz rusa aposto por este vestido rosa pastel, con mangas acampanadas, falda fruncida y flores en el escote. Completó su look con zapatos adornados con cristales y aretes largos. 5 de 10 Ver Todo Ana Brenda Contreras El look del día Credit: Instagram A la actriz le encanta vestir en tonos neutros como este pantalón capri de color blanco roto que combinó con un top de tirantes, originales bailarinas de rejilla negras, lentes y una gran cartera para disfrutar del domingo. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kenia Ontiveros El look del día Credit: Instagram La empresaria está disfrutando posando con vanguardistas diseños durante este embarazo, como este enterizo de lycra negro que combinó con una camisola multicolor, tenis con plataforma y bolso de Jacquemus. 7 de 10 Ver Todo Myrka Dellanos El look del día Credit: Instagram La conductora es experta en crear los atuendos más coquetos con vestidos blancos, como este palabra de honor con volante en el escote, cintura fruncida y falda asimétrica que presumió con sandalias doradas en Miami. 8 de 10 Ver Todo Karina Banda El look del día Credit: Instagram Muy cómoda y casual, la conductora compartió esta tierna imagen junto a su esposo Carlos Ponce. La mexicana lució una camiseta básica con pantalón holgado color arena, cinturón y tenis. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Livia Brito El look del día Credit: Instagram La actriz cubana disfrutó de la ciudad de Nueva York ataviada con pantalones de mezclilla entubados, camiseta corta blanca, tenis y un gorro estilo pescador de patchwork de mezclilla. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 14, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.