El look del día - mayo 1, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Mezcalent Carmen Villalobos con un festivo minivestido, Penélope Cruz de blanco primaveral y Pamela Silva con un favorecedor traje rojo pasión, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jenna Ortega El look del día Credit: Rodin Eckenroth/FilmMagic Muy sonriente posó la protagonista de Wednesday en un evento de la serie, con este traje sastre con raya diplomática compuesto por shorts y chaqueta clásica de doble abotonadura, que combinó con un suéter de cuello alto en tono anaranjado y sandalias doradas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Catherine Zeta-Jones El look del día Credit: Rodin Eckenroth/FilmMagic En el mismo evento vimos a la veterana actriz, quien encarna a Morticia Addams en la serie. Muy en su papel, apostó por un vestido de inspiración lencera, con cuerpo estilo corsé de encaje negro con transparencias, y falda recta de la firma Rasario, y zapatos negros abrochados al tobillo, 2 de 10 Ver Todo Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram Para la gala de Mi famoso y yo de este fin de semana, la presentadora deslumbró en este conjunto de cropped top con mangas dramáticas y falda a juego en brillos plateados y verdes, que lució con sandalias metalizadas y llamativos aretes de Fernando Rodríguez. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pamela Silva El look del día Credit: Mezcalent La conductora atendió como invitada a la gala Impact Awards de Playing for Change 2023, en Miami, en la que Maluma recibió un reconocimiento especial, con este favorecedor minivestido rojo con un lazo en la cadera y que combinó con accesorios dorados. 4 de 10 Ver Todo Salma Hayek El look del día Credit: Gotham/GC Images Inspirada en Jackie O, la actriz lució glamorosa durante un evento de moda en Nueva York, con un traje Gucci de falda y chaqueta dorados con borde de encaje y top lencero a juego que acompañó de zapatos con plataforma y tacón, cartera de mano y una gargantilla de diamantes. Llamó la atención su look de belleza con un peinado retro y cuidado maquillaje, 5 de 10 Ver Todo Penélope Cruz El look del día Credit: Gotham/GC Images Como anfitriona de la gala del Met de este año, la actriz dijo presente a una gala previa ofrecida por Anna Wintour en el SoHo de Nueva York, donde la vimos con un primaveral vestido blanco con volante de encaje y una fabulosa chaqueta azul de terciopelo con pedrería de Chanel. Sandalias negras, un ancho brazalete y cartera de lentejuelas de la maison francesa completaron su look. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carmen Villalobos El look del día Credit: Instagram La colombiana deseó un buen fin de semana a sus seguidores con este look de minivestido de lentejuelas plateadas y chaqueta corta de cuero negro. Un look perfecto para salir de fiesta con sandalias minimalistas con brillos. 7 de 10 Ver Todo Lili Estefan El look del día Credit: Instagram Vimos a la conductora celebrando con amigos durante el fin de semana ataviada con un ceñido vestido rosado con gran abertura en la pierna que acompañó con un minibolso de Dolce & Gabbana. 8 de 10 Ver Todo Kendall Jenner El look del día Credit: Gotham/GC Images La modelo dejó poco a la imaginación con este traje azul real de cuerpo ajustado y falda con plumas que lució con botas satinadas del mismo tono y cartera con estampado de cocodrilo a juego para acudir a una fiesta en Nueva York. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Isabela Merced El look del día Credit: Theo Wargo/Getty Images for Armani beauty La actriz de raíces peruanas fue una de las invitadas a un evento celebrado por Armani Beauty en Nueva York, donde posó con este traje de dos piezas, pantalón recto con botones en los puños y chaqueta con solapa, confeccionado en mezclilla oscura, que acompañó de un sensual top satinado y sandalias negras. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

