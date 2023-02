Pamela Anderson revela el secreto inesperado detrás de su recogido de cabello ¿Usarías una tanga en lugar de una liga? La actriz mostró todos los secretos que trae en su bolso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el estreno de su nuevo documental Pamela: A Love Story en Netflix, Pamela Anderson, la actriz icónica y "sex symbol" de los años noventa, está más vigente que nunca. Y después de haber revelado algunos de sus secretos de belleza en cámara, miles de mujeres están siguiendo sus consejos, imitando su color de cabello y afinando sus cejas como las de la estrella. Ahora, la modelo está revelando cómo lograba uno de sus looks más reconocibles y quedamos sorprendidas con su técnica. Pamela anderson, recogido de cabello Pamela Anderson revela el secreto inesperado detrás de su recogido de cabello | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic En un nuevo video de British Vogue, la actriz de Baywatch mostró los elementos esenciales que lleva en su bolso, desde lo típico hasta lo más imprevisto. Entre sus pertenencias dentro de la pieza de Stella McCartney incluyó una tanga que para Pamela también funciona como un moño para un simple recogido. "Este es el truco más viejo de mi oficio. Siempre lo hacía en los años noventa", explicó mientras recogía su cabello en su famoso moño despeinado, utilizando las bragas como si fueran una liga bien suelta. Pamela anderson, recogido de cabello Pamela Anderson revela el secreto inesperado detrás de su recogido de cabello | Credit: Mitchell Gerber/Corbis/VCG via Getty Images Luego reveló que sus recogidos icónicos "siempre tenían una tanga" de moño. Si quieres imitar el look sin necesidad de utilizar ropa interior, te recomendamos usar un coletero común y corriente sin apretarlo demasiado para lograr un recogido más suelto y luego sujetar piezas individuales con ganchos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN En otra parte de su bolso, Anderson lleva un perfume casero de "poción de amor" hecho con ylang-ylang y pétalos de rosa de su propio jardín. También reveló una parte más vulnerable de su bolso, mostrándonos que siempre lleva un abanico para los sofocos de la menopausia y aceite de CBD para combatir la artritis. Nos encantó ver este lado más sincero de la actriz y estamos seguras que muchas mujeres se pueden identificar con ella.

