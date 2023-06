Paloma Cuevas da lección de estilo junto a Luis Miguel en Francia Tienes que ver lo guapa que luce la pareja del Sol con estas propuestas de ensueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien desde hace algún tiempo se conoce del romance de Luis Miguel con la diseñadora Paloma Cuevas, lo cierto es que raramente vemos a la pareja juntos. Sin embargo, actualmente el dúo se encuentra en París para asistir a una boda en pareja y como amantes de la moda, nosotras quedamos enamoradas del estilo de Paloma. En su perfil de Instagram, vimos a la española con el traje vaporoso que eligió para la ceremonia de su colección junto a la famosa diseñadora Rosa Clará. Confeccionado en un tono azul pálido, la prenda fue perfectamente complementada por su cabello en ondas suaves y un bolso blanco. Un día antes, vimos a Paloma en camino a la prefiesta a bordo de un yate vistiendo una pinta negra muy sensual con transparencias y decorada con volantes. Paloma Cuevas Credit: G3/The Grosby Group La pareja se encontraba en Francia para celebrar la boda del hijo de Rosa Clará, Daniel y Anne-Marie Colling. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La impresionante ceremonia se celebró en la Basilique Sainte-Clotilde de París y fue seguida de una mágica celebración en el Museo Rodin y la fabulosa fiesta final en Maxim's, uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad. La novia lució cinco espectaculares vestidos de alta costura a medida diseñados por Rosa Clará, todos ellos perfectos para una boda de cuento de hadas.

