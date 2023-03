Los mejores looks de Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel, a través de los años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Lalo Yasky/WireImage// Carlos Alvarez/Getty Images// Europa Press via Getty Images Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no se esconden y se prodigan besos y abrazos en público. Echamos un vistazo a los mejores looks que la diseñadora, sinónimo de elegancia y habitual de las páginas de sociedad españolas, ha lucido a través de los años. Empezar galería 2002 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Lalo Yasky/WireImage Con su entonces esposo, el torero Enrique Ponce, con quien estuvo casada 24 años, en los premios Telva que ese año honraban a los diseñadores Emanuelle Ungaro y Manuel Pertegaz, Paloma Cuevas posó con este favorecedor vestido fucsia con detalles de encaje. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio 2010 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Como una diosa griega asistió a los Premios de la Moda de Marie Claire con este vestido de cuerpo ceñido y detalles dorados en el escote y la cintura, y falda con caída, que lució con el cabello recogido y un bolsito de mano dorado. 2 de 8 Ver Todo 2011 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Embaraza de su segunda hija con Ponce, Bianca, la vimos así de guapa en la gala "Hombre del año", organizada por la revista Vanity Fair con un traje hasta los pies en azul turquesa con cuello joya incrustado con pedrería y un llamativo brazalete de turquesas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio 2014 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images En una gala benéfica que recaudaba fondos para la investigación del VIH, se destacó en la alfombra con este diseño de escote cruzado y corte entallado en blanco y negro, que acompañó con guantes largos y nos recordó al glamour del Hollywood dorado. 4 de 8 Ver Todo 2014 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Cuevas, quien ha fungido como modelo en su carrera profesional, suele apostar por cortes ceñidos en la cintura, que acentúan su silueta, como este bonito vestido azul cielo con bordados y falda evasé, que acompañó con tacones nude que alargaban aún más sus piernas. 5 de 8 Ver Todo 2015 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images En los Premios TELVA a las Artes, Ciencias y Deporte de 2015 lució espectacular con este vestido largo con cuello de camisa, transparencias, bordados y pedrería, moderno y elegante. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2017 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images En la gala del 20 aniversario del Teatro Real de Madrid, eclipsó con este abrigo joya profusamente decorado en tonos dorados, azules y verdes sobre un vestido rojo de original escote. En 2020 se separó de su esposo, Enrique Ponce, con quien comparte dos hijas, Paloma y Bianca. Se divorciaron oficialmente en 2021. 7 de 8 Ver Todo 2022 Mejores looks de Paloma Cuevas Credit: Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images La diseñadora, quien siempre está entre las mejor vestidas en las bodas a las que asiste, también derrocha elegancia en los entierros, como en un funeral el verano pasado, donde la vimos junto a su padre Victoriano Valencia con una bonita falda negra con paneles de encaje, y originales zapatos a rayas. No faltaron los accesorios a juego como un collar y una cartera, blancos y negros. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

