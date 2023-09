Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, deslumbra en su cumpleaños con esta espectacular propuesta Así de regia y al rojo vivo lució la diseñadora para celebrar sus 51 años de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que conocimos el romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, la pareja ha estado en boca de todos. Por supuesto, como amantes de la moda, nosotras siempre estamos pendiente de ver los looks fabulosos que viste la diseñadora y nos acaba de maravillar con una propuesta espectacular. Para celebrar su cumpleaños, la media naranja de "El Sol de México" compartió una foto a su cuenta de instagram que impresionó no solo por su belleza, si no por su talento como diseñadora. Paloma Cuevas Credit: IG/Paloma Cuevas Paloma vistió un traje rojo de corte columna con cuello adornado con pedrería, diseñado por ella misma en una colaboración para la firma Rosa Clará. En el pie de foto, la artista se sinceró y expresó su gratitud por la vida y sus seres queridos. Paloma Cuevas Credit: IG/Paloma Cuevas "La gratitud alimenta cada rincón de nuestra alma, es la mejor actitud, una forma de vivir, de reconocer la vida como un regalo", escribió. "Vivir es un regalo, un viaje maravilloso con todo lo que ello conlleva; la felicidad, la experiencia e infinitas lecciones", siguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Felicidades Paloma! Le deseamos todo lo mejor en esta fecha tan especial.

