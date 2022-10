Ella es Paloma Cuevas la guapa y elegante diseñadora española de quien se rumora tiene babeando a Luis Miguel La socialité estuvo casada por casi 25 años con el torero Enrique Poce, quien hace años le presentó a Luis Miguel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las últimas semanas son muchos los rumores que han surgido de un romance entre Luis Miguel y la socialité española Paloma Cuevas. Incluso muchos aseguran que los enamorados ya están comprometidos. De ser cierto, esta sería la primera vez que el cantante se compromete en matrimonio y por consiguiente, que llega al altar. Lo cierto es que la pareja ya ha sido fotografiada junta en España y al cantante se le ha visto muy contento con ella. Pero, ¿qué tiene Paloma Cuevas que tiene tan fascinado al artista? La española de 49 años no solo es una de las mujeres más bellas y elegantes de su país, sino también una diseñadora e importante socialité que aparece constantemente en portadas de revistas y siempre está presente en los eventos más importantes de Madrid y otras ciudades de España. Incluso, siempre es una de las mejor vestidas de cualquier evento. Estuvo casada por casi 25 años con el popular torero español Enrique Ponce con quien procreó dos hijas. Fue precisamente por exesposo que hace muchos años conoció a Luis Miguel. De hecho, la ex modelo también lleva una relación de amistad con Myrka Dellanos, a quien conoció cuando la periodista era pareja del cantante. Incluso, también se ha rumorado que Cuevas y su expareja son los padrinos del primer hijo que el artista tuvo con Aracely Arámbula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria, conocida por su exquisito gusto al vestir y la elegancia con la que se conduce, tiene una colección de vestidos de fiesta junto a su compatriota, la importante diseñadora nupcial Rosa Clará. Además. también ha diseñado joyas junto a una importante firma Yanes. Paloma Cuevas Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images Paloma Cuevas Credit: Instagram/Paloma Cuevas Paloma Cuevas Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Paloma Cuevas Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Paloma Cuevas Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Paloma Cuevas Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Por el momento el artista no ha dicho nada al respecto ni ella tampoco, y no se les ha visto juntos en Miami. Pero los rumores de una relación seria siguen creciendo. De lo que sí estamos seguros es que Cuevas es una mujer muy guapa y sofisticada, y si te queda alguna duda, mira a continuación algunas de sus mejores fotos. ¿Será que el cantante sí se casa con ella?

