Paletas de sombras de ojos perfectas para deslumbrar esta primavera Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión.

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Zinkevych/ Getty Images

Tanto si amas los tonos neutros y naturales como si te gustan las sombras de colores vivos y llamativos, encuentra aquí la paleta de ojos perfecta para ti ¡y sorprende esta temporada!

Tonos tierra

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Una paleta en colores que favorecen a todos los colores de ojos y tonos de piel, en acabados mate y brillantes. Escapades Eyeshadow Palette, en Amazonian, de Joah Beauty. $11.99. joahbeauty.com

Inspiración de época

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Conviértete en el "diamante de la temporada" con estos originales tonos joya y pastel, inspirados en la era de la regencia, que celebran la segunda temporada del éxito de Netflix Bridgerton. MTHRSHP: Belle of the Ball, de Pat McGrath Labs x Bridgerton. $76. patmcgrath.com

Reina del mate

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Inspirada por los diferentes tonos de piel, esta paleta de sombras cremosas y ligeras ofrece gran cobertura y duración. Fáciles de mezclar, obtén un look natural y suave. Master Mattes Eyeshadow Palette, de Makeup By Mario. $48. makeupbymario.com

Escapada tropical

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Además de 4 sombras de ojos muy pigmentadas en acabado brillante, mate y perlado, esta paleta contiene un bálsamo cremoso que puedes usar en mejillas y labios, creando un look completo. Color Cocktail Travel Cheek, Lip & Eye Palette, en Tequila Sunrise, de Stila Cosmetics. $28. stilacosmetics.com

Mirada dulce

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

¡Nos encanta la reconocible silueta de la gatita más famosa del mundo! Nueve sombras en colores armonizados y textura sedosa que puedes usar solas o mezcladas, y que te permitirán crear diferentes looks de la mañana a la noche. Eye Effects, de Pixi + Hello Kitty. $22. pixibeauty.com

Tarde de picnic

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Con deliciosos nombres y colores universales, disfruta con los ocho tonos cremosos de esta preciosa paleta que te abrirá el apetito. Sunday Picnic Eyeshadow Spread, de Sheglam. $6.49. sheglam.com

Brillo cristalino

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Con cristales de citrina, esta paleta de tonos cálidos con acabados mate, brillo y metálico, contiene aceite de coco, moringa y manteca de karité para cuidar tu piel. Citrine Crystal Eyeshadow Quad, de Athr Beauty. $20. sephora.com

Océano de posibilidades

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Ordenadas de neutras a intensas y de sombras iluminadoras a colores perfectos para delinear, disfruta creando looks únicos y originales con este repertorio de acabados mate y metálicos. Exploration Eye Palette, de Merle Norman. $70. merlenorman.com

Ramo de rosas

Paletas sombras de ojos primavera Credit: Cortesía

Con dos bases cremosas para el párpado, esta paleta con sombras frías y cálidas en acabados mate, satinado y perlado se convertirá en lo único que necesitarás en tu día a día. Major Dimension II Rose Eyeshadow Palette, de Patrick Ta. $68. sephora.com

