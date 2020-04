Las paletas de sombras más bonitas de la temporada ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next En pastel Image zoom Cortesía Consigue una mirada como salida del sueño más romántico con estos tonos tan deliciosos en lilas y tonos pastel. Pastel Obsessions Eyeshadow Palette, de Huda Palette. $29. Sephora.com 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La más elegante Image zoom Cortesía de la marca Los tonos rosados y malva están viviendo su momento más popular y nos encanta este pack de 4 con los tonos indispensables y más favorecedores. Mesmerising Maroon Luxury Palette, de Charlotte Tilbury. $53. charlottetilbury.com 2 de 10 Applications Ver Todo En clave mate Image zoom Cortesía Si lo tuyo no es el brillo o para conseguir el look de trabajo perfecto, hazte con esta paleta en la que todos los tonos tienen acabado mate y los colores más de moda. The Matte Bar, de Maybelline. $9,99. En farmacias. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement ¡Es una fiesta! Image zoom Cortesía Siempre lista para una salida nocturna inesperada (las mejores) con este pack de sombras y rímel en clave mini pero con colores maxi. Party to Go!, de Tarte. $23. macys.com 4 de 10 Applications Ver Todo Esmeralda Crea las combinaciones más dreamy o de inspiración veraniega y tropical con estos tonos en acabo brillante. Road Less Travelled Eye Shadow Palette, de Stila. $39. macys.com 5 de 10 Applications Ver Todo Champagne pink party Image zoom Rosa es el nuevo nude, y nada combina con el color de moda como un buen dorado. Nude Drama II Eyeshadow Palette, de Bobbi Brown. $59. Sephora.com 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Festivalera Image zoom Cortesía La paleta más divertida de la temporada con 10 tonos super coloridos y muy pop. Wired Pressed Pigment Palette, de Urban Decay. $39. macys.com 7 de 10 Applications Ver Todo Look platino Cortesía Consigue un look de noche super llamativo con este plateado tan luminoso en la zona del lagrimal combinado con unos tonos más oscuros pero igual de brillantes en el centro y extremos del párpado. Platinum Cutie Palette, de Nabla. $19,97. nablacosmetics.com 8 de 10 Applications Ver Todo La más fashion Image zoom Los fotógrafos favoritos del mundo de la moda, Mert Alas y Marcus Piggott, han colaborado con Lancôme en el desarrollo de esta paleta de 10 sombras con colores a la última dignos de la pasarela. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La más hot Image zoom Esta selección de colores en los tonos más cálidos es para derretirse. Rust Eyeshadow Palette, de Melt Cosmetics. $58. Sephora.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

