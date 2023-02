Estilo inmortal: Los diseños más fabulosos de Paco Rabanne Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Paco Rabanne, Audrey Hepburn, jane fonda Credit: Archive Photos/Getty Images; Silver Screen Collection/Getty Images Tras su fallecimiento, recordamos el legado del diseñador español con unas imágenes de algunas celebridades que durante décadas llevaron sus creaciones increíbles. Empezar galería Jane Fonda Paco Rabanne, Jane Fonda Credit: Silver Screen Collection/Getty Images De todas las confecciones del diseñador, las piezas que creó para la película Barbarella fueron de las más famosas de su carrera y marcaron tendencia para la década de los sesenta. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Audrey Hepburn Paco Rabanne, Audrey Hepburn Credit: Archive Photos/Getty Images También vimos a la grán actriz llevando uno de sus vestidos de cuentas de metal en la película Two for the Road en el año 1967. 2 de 7 Ver Todo Zoë Saldaña Paco Rabanne, zoe saldana Credit: IG/Petra Flannery Las estrellas siguen siendo amantes de sus diseños, incluyendo entre ellas a la bella dominicana que lució uno de sus piezas durante la gira de prensa de Avatar: The Way of Water. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sarah Jessica Parker Paco Rabanne, Sarah Jessica Parker Credit: Media Punch/The Grosby Group Hasta el personaje icónico de Sex and the City Carrie Bradshaw es amante de Paco Rabanne. Aquí la vimos portando un bolso metálico. 4 de 7 Ver Todo Gigi Hadid Gigi Gadid Credit: Gary Gershoff/WireImage La modelo mostró sus piernas con uno de sus diseños en el color más emblemático de la marca durante los Fashion Media Awards. 5 de 7 Ver Todo Elle Fanning Paco Rabanne, elle fanning Credit: IG/Elle Fanning Aparte de trajes divinos como esta pinta verde, Paco Rabanne también creaba fragancias exquisitas como Fame, el nuevo perfume representado por Elle Fanning. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sabrina Carpenter Paco Rabanne, Sabrina Carpenter, Met gala Credit: Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue En la última gala del Met, la joven cantante derrochó glamour gracias a su conjunto metálico de la marca cubierto en lentejuelas doradas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

