¡Qué bella! Isa Sierra radiante en el estreno de La reina del sur 3 Todos los detalles del glamoroso look de alfombra roja de la joven actriz que encarna a Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza en la icónica serie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con tan solo 17 añitos, Isabella Sierra es toda una estrella. Su talento brilla aún más por estos días pues la vemos a diario en nuestras pantallas de TV encarnando a Sofía Dantes, la hija adolescente de la legendaria Tereza Mendoza en La reina del sur 3, que se estrenó el pasado 18 de Octubre en Telemundo. Nos encantó su look en la alfombra roja de este gran evento celebrado en Miami y por eso contactamos a los expertos que la prepararon para esta noche. Ellos nos compartieron los detalles de su arreglo pues realmente ¡se lucieron!. Isabella Sierra Credit: Mezcalent La maquillista Larissa Sandoval tuvo el gusto de maquillarla por primera vez para esta glamorosa ocasión en la que debía lucir radiante con una propuesta fresa y luminosa de acuerdo a su edad. "A Isa tuve la oportunidad de conocerla cuando vino para una entrevista en Telemundo y pude retocarle su makeup', nos dice la artista venezolana que ha trabajado con celebridades como Alicia Machado, Adamari López y Dayanara Torres entre muchas otras. "Es encantadora y muy dulce", afirma. Para su maquillaje de alfombra roja, la experta se concentró en resaltar su bello rostro sin exagerar en la cantidad de productos o en la técnica de aplicación. "Quise hacer un look mate con ella y realzar sus facciones con contornos sutiles', explica. "Por su juventud necesita realmente poco para brillar". La propuesta de maquillaje se concentró en la mirada y cómo destacar sus ojazos. "Utilicé una paleta de tonos tierra con acabado metálico que nunca falla", nos reveló. "Pillow Talk Instant Eyeshadow Palette de Charlotte Tilbury, es una de mis favoritas". Para finalizar, realizó un delineado en negro con un delineador líquido de Inglot, para acentuar sus pestañas. Luego definió los pómulos con el bronceador Ambient Lighting Bronzer de Hourglass y remató con un toque de brillo dorado con el iluminador Unreal High Shine en Provoke, también de Hourglass. Para balancear el dramatismo de la mirada, la artista decidió aplicar en los labios un tono neutro y natural. "realmente lo que hice fur trazar la forma de su boca con el delineador de Charlotte Tilbury llamado "Love trap". Isabella Sierra Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estilista José Antonio Maya seleccionó para Isa un sensual diseño en tono metálico con cortes asimétricos que destacaban su talle y escote. Esta bella muchacha tiene la silueta y porte para lucirse en este tipo de propuestas y proyectar tanto elegancia como modernidad y juventud en la justa medida. Nos encantó también la elección de calzado con estas sencillas sandalias de plataforma en tono nude que estilizaron sus piernas. Felicidades a Isabella Sierra por su brillante carrera que apenas se inicia y también por su estilo fresco y acorde con su maravillosa edad.

