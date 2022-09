OxyGenate: conoce el facial del futuro El Dr. Campos comparte los detalles detrás del tratamiento que transformará tu piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Se imaginan un tratamiento que oxigene, exfolie, infusione, tense y estimule la producción de colágeno natural de la piel en una sola aplicación? Bueno, existe y se llama Facial OxyGenate. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre el tratamiento. ¿En qué consiste? OxyGenate es el innovador tratamiento para cara, cuello, escote, manos y otras áreas corporales. Para una piel más joven, fresca y naturalmente más atractiva. Redefine los tratamientos faciales con la integración de 3 de las más efectivas tecnologías para mejorar la piel logrando el tratamiento Super Facial: Oxigenación, Ultrasonido y radiofrecuencia TriPolar para una renovación de la piel todo en uno. Además libera nutrientes, reafirma de la piel y ayuda a reducir la apariencia de arrugas utilizando ultrasonido que mejora la permeabilidad de la piel y maximiza la infusión de nutrientes esenciales y la radiofrecuencia TriPollar para rejuvenecer, contraer y reafirmar la piel. ¿Qué esperar durante el tratamiento? El primer paso consiste en lograr la generación de oxigenación desde el interior de la piel. Esto se logra mediante cápsulas con CO2 que al estallar suavemente en la superficie de la piel aumenta el flujo sanguíneo. También con una exfoliación de la capa superior de la piel para eliminar las células muertas y una acción de limpieza para una óptima absorción de nutrientes revitalizantes que se aplicarán. En el segundo paso del tratamiento se aplica ultrasonido cuyas ondas penetran debajo de la superficie dérmica haciendo que los productos aplicados penetren mejor el tejido para favorecer el metabolismo celular. Esto consigue retener humedad en la piel, alivia la inflamación alrededor de los ojos y mejora la textura global del rostro. Y por último, se aplica radiofrecuencia que genera calor a través de campos electromagnéticos logrando la reducción de arrugas, reafirmando la piel y rejuveneciendo la misma. Este electro-calentamiento concentrado estimula la producción y remodelación del colágeno. piel, facials Credit: Getty Images ¿Cuáles son sus beneficios? OxyGenate exfolia e infusiona la piel dando a tu piel una apariencia más refrescante y mejorando tu textura, preparándote así para una potente absorción de ingredientes activos. De igual manera, estimula la producción de fibras de colágeno y elastina por medio de la tecnología de radiofrecuencia como resultado del calentamiento controlado de la dermis. Con este facial se puede mejorar el flujo sanguíneo y mediante las ondas sonoras dejando una piel nutrida. Esta tecnología está inspirada en los conocidos poderes sanadores de las aguas termales. Las aguas termales son conocidas por su alta concentración de dióxido de carbono (CO2) que ayuda a estimular la oxigenación de la piel. ¿Quién es el paciente ideal? Prácticamente cualquier puede ser candidato a este facial. OxyGenate ofrece una amplia variedad de soluciones para todos los tipos de de tipos de piel, edades y necesidades, lo que lo convierte en la perfecta solución para la piel, ayuda en el tratamiento dirigido de afecciones cutáneas específicas. Esto se logra con sus diferentes kits que contienen ingredientes activos como son por ejemplo la espirulina azul que rehidrata y retiene la humedad y repara la barrera de la piel; el carbón activo que mejora la textura de la piel, el alga roja que aporta suavidad y flexibilidad y la vitamina C que unifica los distintos tonos de la piel. A todos ellos se les suman sueros equilibrantes e ingredientes activos adicionales que estimulan el colágeno y refuerzan la hidratación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cuál es el costo? El costo del tratamiento facial OxyGenate es de entre $150 a $200 por sesión. Eso sí recuerde que estos precios son una guía; los costos totales dependen del número de tratamientos que sean necesarios para lograr los objetivos de tu caso en particular. Una última recomendación… Como siempre les digo, la tecnología es nuestra aliada para ayudarnos a vernos mejor y tener una piel saludable. Los mejores resultados siempre se logran con la combinación de varias técnicas y el facial OxyGenate logra fusionar tres de los procedimientos para el cuidado de la piel más demandados. Eso sí, aunque es totalmente seguro, siempre hay que acudir a un especialista para que tengas la garantía que obtienes el mejor tratamiento para ti y bajo la supervisión de un profesional calificado.

