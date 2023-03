El outfit de Clarissa Molina esta semana en El gordo y la flaca que no dejó indiferente a Raúl de Molina "Es carnaval o algo que tú vienes así…", comentó el conductor nada más ver a Clarissa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina | Credit: Instagram El gordo y la flaca Clarissa Molina, quien está a punto de alcanzar los 3 millones y medio de seguidores en Instagram, es sin duda uno de los rostros más bellos de la televisión hispana. Los outfits que luce la actriz y conductora dominicana cada tarde como copresentadora del programa El gordo y la flaca (Univision) causan sensación en las redes sociales entre sus seguidores. Pero no siempre los modelos que luce son del agrado de Raúl de Molina. Esta semana, la que fuera ganadora del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina VIP lució en el show que también presenta Lili Estefan un outfit que no pasó desapercibido por el presentador cubano. Raúl, quien ya ha logrado perder cerca de 38 libras gracias a un fármaco que se inyecta una vez a la semana, no tardó en hacer un comentario sobre el conjunto de dos piezas que tenía puesto Clarissa. "¿Es carnaval o algo que tú vienes así con la barriga en el aire?", le preguntó Raúl con su característico sentido del humor. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Instagram El gordo y la flaca "Hello, es primavera Raúl, hay que sacar las flores a pasear", le respondió Clarissa. Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca "¿Por qué a las mujeres les gusta tanto estar enseñando el estómago en la televisión hispana?", se preguntó el presentador. Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La que puede, puede Raúl, el que no pueda que no lo haga", comentó de lo más divertida Clarissa siguiéndole el juego a su compañero y amigo. A lo que Raúl agregó: "Pero Clarissa eso no es necesario, si tú luces bonita igual". Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca El gordo y la flaca se transmite a las 4 p. m., hora del Este, por Univision.

