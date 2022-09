¿Llega el otoño y se te cae el cabello? Prueba estos productos para fortalecer el pelo y presumir de melena Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Otoño caía del cabello Credit: Boy_Anupong/ Getty Images Igual que las hojas de los árboles, hay personas que experimentan una caída del cabello más abundante en otoño. Ponle freno incluyendo algunos de estos aliados de belleza en tu rutina. Empezar galería Aplicación fácil y efectiva Otoño caía del cabello Credit: Cortesía Un suero en textura gel que en ocho semanas ofrece resultados visibles ¡y palpables! Un concentrado diseñado para los cueros cabelludos sensibles que sufren un adelgazamiento del pelo. Contiene un cóctel de extracto de romero, vinagre de sidra de manzana y un ingrediente patentado que vuelve el cabello más grueso. Superpower™ Advanced Hair Densifying Scalp Serum, de Better - Not Younger. $57. better-notyounger.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Tónico multifunción Otoño caía del cabello Credit: Cortesía Formulado para limpiar, equilibrar y refrescar, tanto el rostro como el cuero cabelludo, este tónico pone a punto el pH y el microbioma de tu piel, reduce el exceso de producción de sebo y mejora la circulación de la sangre, lo que promueve el crecimiento del cabello y la regeneración celular. Scalp and Skin Toner, de Rahua. $34. rahua.com 2 de 8 Ver Todo Innovación increíble Otoño caía del cabello Credit: Cortesía ¿Sabías que tu cuero cabelludo tiene una especie de "sentido del olfato"? Este aceite de rápida absorción activa este sentido y despierta a los folículos dormidos, haciendo que crezcan a la vez que nutre el cuero cabelludo con sus ingredientes activos y antioxidantes. Better Roots Scalp + Hair Oil, de EVOLVh. $38. evolvh.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Volumen sin par Otoño caía del cabello Credit: Cortesía Esta espuma mejora el volumen del cabello con un complejo patentado y aumenta su vitalidad gracias a una fórmula innovadora diseñada para intensificar el volumen natural. Su fórmula ligera aporta brillo y cuerpo y mejora la elasticidad para ayudar a combatir la rotura, además de acondicionar el cuero cabelludo. Volumen Enhacing Foam, de Revitalash. $149.50. revitalash.com 4 de 8 Ver Todo Efecto milagroso Otoño caía del cabello Credit: Cortesía Un suero sin agua que acelera los resultados de sus poderosos ingredientes perfecto para frenar la caída del cabello debido a factores como el estrés, los cambios hormonales, una dieta pobre en nutrientes o falta de sueño entre otras causas. Le devolverá a tu melena el lustre de tiempos mejores. Atmosphere Hair Density & Scalp Serum, de Luna Nectar. $44.20. lunanectar.com 5 de 8 Ver Todo Para cabello teñido Otoño caía del cabello Credit: Cortesía El cabello coloreado sufre más que el que no utiliza métodos agresivos como la decoloración. Esta mascarilla está formulada con una tecnología que hidrata, fortalece y repara el pelo dañado de la raíz a las puntas. BondHeal Conditioning Mask, de No Fade Fresh. $9.49 amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Super ventas Otoño caía del cabello Credit: Cortesía Este tratamiento reduce la fragilidad del cabello y mejora su aspecto y tacto gracias a un sistema químico que repara las hebras, incluso las más dañadas, y convierte el pelo más seco y áspero en suave y brillante. Nº3 Hair Perfector, de Olaplex. $30. olaplex.com 7 de 8 Ver Todo Fuerza cannabinoide Otoño caía del cabello Credit: Cortesía Un champú que cuenta con el poder de los cannabinoides para eliminar las impurezas en el cuero cabelludo y equilibrarlo, lo que fortalece los foliculos pilosos y promueve el crecimiento del pelo y aporta volumen de manera visible. CBD Instant Volume Shampoo, de Leaf + Flower. $40. leafandflower.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Llega el otoño y se te cae el cabello? Prueba estos productos para fortalecer el pelo y presumir de melena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.