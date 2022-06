Osmel Sousa cambia de look ¡y le copia el color de pelo a Karol G! El zar de la belleza visitó un salón de belleza en Miami para colorear su cabello como el de La Bichota, un tono atrevido que se está haciendo muy popular entre las celebridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El zar de la belleza no deja de reinventarse! Osmel Sousa ha decidido darle un giro a su clásico corte de pelo rubio que luce desde hace años y copiarle el look nada menos que a Karol G. El que fuera director de Miss Venezuela pasó por el salón Armandeus Brickell de Miami buscando cambiar su cabello apostando por un color similar al de La Bichota. Así se suma a otros famosos como Becky G o Sofía Vergara, quienes usaron filtros para verse como la colombiana, o el futbolista James Rodríguez que también apostó por el azul aguamarina de la cantante. Nada más llegar al salón salió a recibirlo Mauricio Mejía. El actor mexicano se refirió al experto en belleza como "la Lupita Jones venezolana" a lo que este respondió "Lupita Jones nada más tiene 2 coronas de Miss Universo yo tengo 7". Zanjada la discusión, el zar preguntó a sus fanáticos si se coloreaba el cabello con este arriesgado tono y… ¡vaya si lo hizo! Más delgado y con muy buena cara, el expresidente del jurado de Nuestra Belleza Latina mostró el resultado. Fiel a su estilo de vestir llamativo y lleno de color, eligió un polo estampado con corazones y naipes, y unos lentes de sol con montura verde neón. Sousa salió de la peluquería diciendo. "Chicos, aquí está el resultado Si les gusta bien y si no… porque ya no se puede cambiar", portando con orgullo su nuevo color de pelo. Anteriormente habíamos visto al gurú de la belleza de 75 años con el cabello rubio platinado e incluso totalmente blanco, en sus últimas apariciones oficiales en Univisión. Protagonista de titulares más de una vez por sus comentarios mordaces y su actitud ante algunas concursantes de los certámenes de belleza en los que ha participado, así como por su opinión sobre las mujeres con sobrepeso, Sousa tiene su propio concurso que se puede ver a través de la plataforma YouTube. Precisamente hace unos días planteaba en su cuenta de Instagram la posibilidad de incluir en la próxima edición de su certamen a mujeres que no cumplen los cánones que hasta ahora tenía la industria de la moda "para hacer algo nuevo, algo diferente" y adaptarse a la tendencia actual de convertirse en un mundo más inclusivo donde mujeres de todas las tallas se vean representadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este cambio de look le toca a él ser juzgado y de momento sus admiradores le están dejando muchos corazones azules en los comentarios así como bromas relativas a su "parecido" con Karol G. "Osmel G tú siempre a la moda" escribió Alicia Machado. "La tía de Karol G", "Si Karol G. es la Bichota... Entonces, tú eres el BICHOTE.. " o "Si a ti te gusta gusta, las opiniones ajenas no son válidas" fueron algunos de los mensajes que pudimos leer en la publicación. ¿Qué les parece el resultado?

