Premios Oscar 2022: Los mejores looks de la alfombra roja

Becky G, Zendaya, Ariana DeBose, Oscars 2022
Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images; Kevin Mazur/WireImage; David Livingston/Getty Images

¡Finalmente llegó la noche de los premios Oscar! Las celebridades desfilaron por la alfombra roja con espectaculares atuendos de los diseñadores más prestigiosos. Mira a continuación las famosas que nos dejaron suspirando, como Zendaya, Ariana DeBose y Becky G. ¿Cuál fue tu look favorito?

Zendaya
Zendaya, Oscars 2022
Credit: Kevin Mazur/WireImage
La joven actriz optó por una propuesta inesperada de falda metálica y una blusa blanca clásica, ambas de Valentino.

Rita Moreno
Rita Moreno, Oscars 2022
Credit: David Livingston/Getty Images
¡La actriz icónica no pudo faltar en la alfombra! Apostó por un traje negro de Carolina Herrera y un tocado de plumas.

Ariana DeBose
Ariana DeBose, Oscars 2022
Credit: David Livingston/Getty Images
Regia quedó la intérprete de Anita en West Side Story con su atuendo rojo vivo de bustier, pantalones anchos y sobretodo de Valentino.

Rachel Zegler
Rachel Zegler, Oscar 2022
Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic
La joven actriz de West Side Story optó por una prenda sofisticada con transparencias sutil de Dior.

Sofía Carson
Sofia Carson, Oscars 2022
Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic
Deslumbró en la alfombra de los Academy Awards como una princesa con un vestido vaporoso de tul negro de Giambattista Valli Couture.

Penélope Cruz
Penelope Cruz, Oscars 2022
Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images
La nominada a mejor actriz por su rol en Madres paralelas optó por un traje negro de Chanel.

Diane Guerrero
Diane Guerrero, Oscars 2022
Credit: Mike Coppola/Getty Images
Impactó con esta propuesta blanca de lunares negros inspirada en los años sesenta y creada por Fendi.

Becky G
Becky G, Oscars 2022
Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images
Sofisticada lució la cantante con este traje de diseño minimalista creado por Etro.

Stephanie Beatriz
Stephanie Beatriz, Oscars 2022
Credit: Mike Coppola/Getty Images
¡Las actrices de Encanto no pudieron faltar en la alfombra! La voz de Mirabel optó por esta propuesta negra dramática de Dior.

Carolina Gaitan
Carolina Gaitan, Oscars 2022
Credit: Kevin Mazur/WireImage
La cantante colombiana detrás de Tía Pepa iluminó la alfombra con una prenda rosa de mangas voluminosas creada por Tony Ward Couture.

Jessica Chastain
Jessica Chastain, Oscars 2022
Credit: Mike Coppola/Getty Images
Nominada por su rol en The Eyes of Tammy Faye, resaltó su figura con una prenda violeta y dorada de Gucci.

Lupita Nyong'o
Lupita Nyongo, Oscars 2022
Credit: David Livingston/Getty Images
Radiante lució la actriz de raíces mexicanas con esta propuesta dorada de Prada.

Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens, Oscars 2022
Credit: Kevin Mazur/WireImage
Se robó miradas con este traje sensual y elegante de Michael Kors cubierto en lentejuelas negras.

Lily James
Lily James, Oscars 2022
Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic
La actriz inglesa optó por una prenda ceñida de encaje rosa creada por Atelier Versace.

Saniyya Sidney
Saniyya Sidney, Oscars 2022
Credit: Mike Coppola/Getty Images
La intérprete de Venus Williams en King Richard nos maravilló con solo 15 años con esta propuesta divina de Armani Privé.

Demi Singleton
Demi Singleton, Oscars 2022
Credit: Kevin Mazur/WireImage
De la misma película, vimos a la chica que interpretó Serena Williams vistiendo un traje violeta de Miu Miu.

Kristen Stewart
Kristen Stewart, Oscars 2022
Credit: Mike Coppola/Getty Images
Rompió las normas de la alfombra roja con short, blazer y blusa de Chanel.

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith, Oscars 2022
Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic
Vistiendo Jean Paul Gaultier, la esposa de Will Smith nos maravilló en la alfombra.

