Oscar de la Renta celebra The Matrix con un traje futurístico maravilloso Quedamos boquiabiertas con los detalles sutiles del vestido. ¡No te lo pierdas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Fuiste fan de las películas de Matrix? La serie de los años noventa dio mucho de que hablar, especialmente sobre su moda futurística que marcó tendencia. Ahora, la serie tendrá una nueva adición con la última película, The Matrix Resurections. Y para celebrar la ocasión, la casa de diseño de Oscar de la Renta ha creado una pieza espectacular para Carrie-Anne Moss, una de las estrellas de la película. La actriz de 54 años lució regia con un traje de tul negro que llevaba un detalle especial­– un homenaje a la "lluvia digital" tan icónica de la película. Matrix, Carrie-Anne Moss Credit: Miikka Skaffari/FilmMagic De acuerdo a la cuenta de Instagram de la marca, el traje fue creado a medida para la intérprete de Trinity y todas las lentejuelas plateadas y verdes fueron colocadas a mano. Además, compartieron un detalle muy sutil. En vez del logo de la marca, el nombre fue bordado a mano para que pareciera código informático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de esta propuesta de moda, también vimos a estrellas como Priyanka Chopra luciendo una pieza de Halpern elegida por Law Roach, el estilista de Zendaya y Anya Taylor-Joy, entre otras. Matrix, Priyanka Chopra Credit: Steve Jennings/Getty Images

