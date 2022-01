Oscar Mayer revoluciona el mundo de la belleza con su nueva mascarilla inspirada en una rodaja de mortadela La mascarilla hidrata, protege y desinflama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mascarillas de belleza se han convertido en un must para las chicas que les gusta mantener su piel luciendo siempre radiante. Y es que este producto te provee una de las formas más rápidas y fáciles de humectar y revitalizar el rostro porque está repleto de algunos de los mejores ingredientes. Incluso, no solo las mujeres lo usan, sino también los hombres. Por suerte, casi todas las marcas de belleza tienen disponibles su propia versión, y entre ellas puedes encontrar opciones para mejorar la apariencia de las manchas, piel seca, acné, arrugas y cualquier otro problema que puedas tener en el rostro. De hecho, hay mascarillas para los senos y hasta para el trasero. Ahora bien, nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que una marca de comida también se animaría a lanzar su versión de este popular producto. Se trata de Oscar Mayer, una popular empresa de embutidos de Estados Unidos, quien dejó a todos boquiabiertos cuando anunció que su nuevo producto era una mascarilla de belleza, pero no una convencional. Esta es una mascarilla inspirada en una rodaja de mortadela y luce casi igual que un pedazo de dicho embutido. Digamos, que cuando te pones la mascarilla, parece que tienes puesto una rodaja de jamón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Inspirado en aquellos que solían hacer máscaras y bromas su rodaja de mortadela cuando eran niños", dijo Lindsay Ressler analista senior de márquetin de Oscar Mayer. "Este producto nació como una forma moderna de despertar sonrisas para los fanáticos de Oscar Mayer y los entusiastas de la belleza". Mascarilla de Oscar Mayer Credit: Instagram/Oscar Mayer Mascarilla de Oscar Mayer Credit: Instagram/Oscar Mayer Las mascarillas, que vienen en un empaque idéntico al de las mortadelas de la marca, están hechas con un hidrogel hidratante y restaurador que promueve la elasticidad de la piel, hidrata, protege y hasta tiene propiedades antinflamatorias. El producto, que ya está agotado en Amazon, cuesta unos $5 y desafortunadamente no se puede comer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Oscar Mayer revoluciona el mundo de la belleza con su nueva mascarilla inspirada en una rodaja de mortadela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.