¡Lo vuelve a hacer! Oscar Isaac reaparece en una alfombra roja con falda ¿Qué opinas del look inesperado que llevó el actor de raíces cubanas y guatemaltecas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por segunda vez en una semana, Oscar Isaac se robó todas las miradas en la alfombra roja. El actor de 43 años rompió las normas del estilo masculino en el estreno de la serie de Marvel, Moon Knight. Se trata de su falda al estilo escocés tradicional masculino, conocida como kilt, creada por el diseñador americano Thom Browne, famoso por sus diseños que cuestionan la moda masculina tradicional. Para completar el atuendo, Isaac lució un blazer gris, una camisa blanca y una elegante corbata negra. Por supuesto, el look de falda le permitió lucir sus botas y una media con rayas, un estilo característico del diseñador. Oscar Isaac, kilt Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage Sin embargo, esta no es la primera vez que usa el artículo llamativo. En ruedas de prensa para la misma serie, llevó otra falda escocesa, pero esta vez el estilismo fue bien diferente. Junto a su estilista, Michael Fisher, transformó la pieza con una chaqueta de cuero, camiseta grafica y zapatillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Moon Knight se estrena en Disney+ el 30 de marzo y veremos a Oscar Isaac como un mercenario misterioso. ¿Qué te parecen sus propuestas de estilo inusual?

