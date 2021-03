Close

Las flores son las protagonistas de la colección de otoño de Oscar de la Renta Como de costumbre, la colección de la casa de moda, incluye espectaculares trajes que seguro veremos en las próximas alfombras. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia cambió muchas cosas, entre ellas la forma en que los diseñadores crean y presentan sus colecciones. Si bien algunas marcas hicieron pequeñas presentaciones durante la Semana de la moda de Nueva York y de otras ciudades, la mayoría de ellas decidieron presentar sus nuevas propuestas de forma virtual, algunas con invitados conectados desde sus hogares, y otras simplemente presentando videos y fotos en sus redes y website. Ese fue el caso de la casa de moda Oscar de la Renta, que presentó su nueva colección de otoño 2021 mostrando cortos videos en su cuenta de Instagram, al igual que algunas imágenes. La colección completa la publicaron en su website y la verdad es que nos quedamos sorprendidas, y también fascinadas, al ver que las flores son el tema principal de la nueva propuesta. Como de costumbre, entre las piezas de la colección, la marca tiene espectaculares vestidos con faldas vaporosas y bordados exquisitos, al igual que siluetas clásicas y muy femeninas. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue la cantidad de piezas con bordados o estampados florales, en colores vibrantes, en especial porque estamos más acostumbradas a ver colores más neutros en los meses de frío. Eso sí, la prestigiosa marca siempre nos cautiva con los increíbles trajes que siempre incluye en sus colecciones. Image zoom Image zoom Image zoom Left: Credit: Cortesía Center: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Image zoom Image zoom Image zoom Left: Credit: Cortesía Center: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Entre las piezas que más nos llamaron la atención está el minivestido de manga larga con transparencias y llamativas aplicaciones florales, el vestido amarillo strapless con delicadas aberturas, el traje blanco con estampado floral en negro, al igual que el vestido rosado strapless, también con estampado floral. Lo cierto es que es muy difícil elegir piezas favoritas en una colección tan exquisita, elegante y completa como la de Oscar de la renta. ¿Cuál de estos diseños te gusta más?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Las flores son las protagonistas de la colección de otoño de Oscar de la Renta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.