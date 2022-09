RD Fashion week 2022 rindió emotivo homenaje al maestro Óscar de la Renta con este concurso. ¿Quién ganó? No te pierdas las preciosas creaciones de estas nuevas y talentosas promesas del diseño dominicano que compitieron por un jugoso premio. ¡Aquí todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco de RD Fashion week 2022 tuve el honor de ser jurado de una de las pasarelas más emotivas de esta semana de la moda tal como lo descubrirás en este video y nueva entrega de los #EspecialesconKika Se trató del homenaje a Óscar de la Renta orgullo y leyenda de la moda dominicana. Se seleccionaron 31 participantes de cada provincia del país con distintos niveles de experiencia, que sometieron al concurso sus piezas inspiradas en trajes icónicos del maestro, creados a lo largo de su carrera. Estas fueron evaluadas por jurados de la talla de la diseñadora dominicana Giannina Azar, el editor de Vogue Latinoamérica José Forteza y el experto de moda Rodner Figueroa entre otros. Todos los diseños presentados estuvieron a la altura del evento y tres propuestas fueron premiadas. ganadoras Credit: Kika Rocha Tuvimos la oportunidad de conversar con los ganadores y gestores de esta muestra plena de emoción, elegancia y estilo como la directora del proyecto Yolanda Pérez y la directora creativa de RD Fashion Week Claudia Zuleta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para que conozcan un poco sobre los trajes premiados aquí les contamos un poco de sus creadoras. El primer lugar lo ocupó Olenny Peña, una joven de 24 años que desde pequeña se inclinó por el arte. En el video verás la historia detrás de su grandioso trabajo. En su familia se destacan varias costureras, y es quizás una de las razones por las que cuando entró a la universidad decidió irse por el área de diseño, en la facultad de arte. Este diseño ganador le permitió obtener una beca en el Istituto Marangoni de Miami para seguir creando sus sueños. Olenny Credit: Kika En segundo lugar vimos otra maravillosa propuesta hecha en retazos de diversas telas. Una ingeniosa creación muy actual y a tono con la onda del reciclaje y la moda sostenible. segunda Credit: Cortesia RD Fashion Week /Atlantis Studios Su autora fue Ann Beato de Santiago de los Caballeros quien creó una falda con la técnica del "patchwork" y un crop top a juego que cautivó a los jurados y estuvo peleándose seriamente por obtener ese primer lugar. Su trabajo será expuesto en la páginas de la prestigiosa revista Vogue Latinoamérica. anna 2 Credit: Kika Rocha En el tercer puesto se ubicó Jissel Ortega con un esplendoroso diseño en naranja que llevó tres piezas: top, pantalón ancho y sobretodo con gran remate de lazo. Otro gran derroche de talento que le permitirá exhibir sus propuestas en una pasarela que llevará su nombre en RD Fashion week 2023. jissel Credit: RD Fashion Week 2022/ Atlantis Studios Te invitamos de nuevo a ver el video publicado arriba y conocer directamente de boca de estas valiosas artífices de la moda un poco más sobre sus historias y logros ¡que merecen ser celebrados!

