La bolsa de regalo del Oscar costó más de $120,000 con liposucción y vacación en Italia incluídas ¡De locos! A los nominados a los premios de la Academia de este año se les ofreció una lujosa bolsa de regalo llena de cupones de viaje y tratamientos cosméticos, ¿Quién se la llevó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Independientemente de si se llevan un Premio de la Academia, los nominados selectos a los Oscar recibieron una bolsa de regalo llena de cupones para vacaciones de lujo y miles de dólares en procedimientos cosméticos. Todos estos premios venían en forma de Goody bag o bolsa de regalo que para la ocasión de estos icónicos premios fue denominada la "Everyone wins" bag o la bolsa "Todos ganan". Fue distribuida por la empresa de marketing Distinctive Assets, con sede en Los Ángeles que la ha entregados desde hace veintiún años a los nominados a actuación y dirección, como un asunto independiente a la organización de los Premios de la Academia. Diversos medios como Forbes reportan que el bolso de este año estuvo valorado en $126,000 y vino cargado con ofertas increíbles y bastante lujosas. El artículo más costoso de este año fue una estadía de tres noches de $40,000 en The Lifestyle, una propiedad remota en las afueras de Ottawa, Canadá. Según el sitio web de la propiedad, los huéspedes pueden conducir el Shelby 427 AC Cobra de la propiedad, un automóvil deportivo de la década de 1960, o utilizar su "cancha exclusiva para tiro con arco" y su cancha de bochas. Otros beneficios incluyen una estadía de tres noches en Faro Punta Imperatore en Ischia, Italia, un viaje valorado en $9,000. Los nominados también pueden cobrar un procedimiento de liposucción de brazo de $12,000, así como Botox, exfoliaciones químicas y otros procedimientos cosméticos por un valor de $10,000. Pasando a los mas mínimos detalles las bolsas de regalo incluyen Shinery Radiance Wash, un jabón de manos de $28 que hizo parte de la lista de cosas favoritas de Oprah, un terreno en Australia a través del proyecto de conservación Pieces of Australia y una bolsa de pretzels cubiertos de chocolate de $16. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo suena muy fabuloso pero sin embargo, hay un pequeño inconveniente: debido a que el IRS considera que las bolsas de regalo son sujetas a impuestos, es decir que mientras más obsequios canjeen los nominados, ¡más tendrán que pagar! La bolsa "Everyone wins" o "Todos ganan" no está aprobada oficialmente por los Oscar, lo que significa que es cuestión del equipo de Distinctive Assets decidir qué famosos se quedan con la bolsa. Dentro de los posibles "afortunados" este año estaban nominados como: Austin Butler, Brendan Fraser, Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. ¡Definitivamente el mundo de los famosos es de dimensiones fantásticas!

