Consigue un look de Oscar con los mismos productos que usaron tus celebridades favoritas

Los maquillistas y estilistas de las estrellas nos revelan qué productos utilizaron para crear los looks de tendencia que presumieron las celebridades en la glamorosa premiación.

Penélope Cruz

La nominada al Oscar fue un ejemplo de sofisticación con su vestido Chanel y su maquillaje a manos de Charlotte Tilbury, quien empleó productos de Lancôme y de su marca homónima para obtener su look. Paleta Hypnôse 5, en Bronze Absolu, de Lancôme. $50. lancome-usa.com

Sombra en stick Colour Chameleon, en Amber Haze, de Charlotte Tilbury. $29. charlottetilbury.com 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Stephanie Beatriz maquillaje famosas oscar copia look Credit: Cortesía// Momodu Mansaray/ Getty Images La maquillista Katie Mellinger se encargó del look clásico y elegante de la actriz de ascendencia colombiana con productos Clinique. Nos encantó cómo resaltan sus labios rojos con acabado brillante porque es una apuesta atemporal. Labial Pop Reds, en Red Hot, de Clinique. $20. clinique.com 2 de 11 Ver Todo Rachel Zegler maquillaje famosas oscar copia look Credit: David Livingston/ Getty Images// Cortesía El estilista Clay Hawkins está detrás de este glamoroso bob ondulado que consiguió con productos Dove y convirtió a la protagonista de West Side Story en una de las más elegantes de la noche. Hair Therapy Brilliant Gloss & Repair Serum, de Dove. $7. walmart.com 3 de 11 Ver Todo Anuncio Vanessa Hudgens maquillaje famosas oscar copia look Credit: Cortesía// Kevin Mazur/ WireImage La actriz presumió una piel impecable y luminosa gracias a los productos de Mario Badescu que Tonya Brewer empleó para preparar su rostro. Facial Spray with Aloe, Herbs and Rosewater, de Mario Badescu. $12. mariobadescu.com 4 de 11 Ver Todo H.E.R. maquillaje famosas oscar copia look Credit: Cortesía// Momodu Mansary/ Getty Images Nos encantó el look que lució la cantante complementando su vestido verde lima. La maquillista Marissa Vossen empleó productos L'Oréal y se inspiró en los coloridos peces de los arrecifes para diseñarlo. Paleta Paradise Enchanted. $14.99. ulta.com y delineador líquido Matte Signature, en Blue. $10.99. ulta.com

Todo de L'Oréal Paris. 5 de 11 Ver Todo Olivia Colman maquillaje famosas oscar copia look Credit: David Livingston/ Getty Images// Cortesía La actriz fue una de las que junto a Nicole Kidman o Zendaya, se sumó a la tendencia de los recogidos medio deshechos. Para lograr este efecto, el estilista Marcus Francis, inspirado por el vestido Dior de la intérprete, empleó diversos productos de Better Not Younger. Spray para dar volumen Lift Me Up Hair Thickener, de Better Not Younger. $34. ulta.com 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain maquillaje famosas oscar copia look Credit: Cortesía// Kevin Mazur/ WireImage Además de la fabulosa coleta, la ganadora del Oscar a mejor actriz nos deslumbró con su maquillaje luminoso a juego con su vestido. Para lograr ese look etéreo, Kristofer Buckle usó productos de Charlotte Tilbury, incluyendo un iluminador que sale a la venta esta semana. Iluminador Pillow Talk Multi Glow, en Romance Light, de Charlotte Tilbury. $45. charlottetilbury.com 7 de 11 Ver Todo Maya Rudolph maquillaje famosas oscar copia look Credit: ABC/ Disney General Entertainment Content// Cortesía La maquillista Molly R. Stern quiso complementar el vestido naranja de la actriz con un look fresco y radiante. Para lograrlo, utilizó una herramienta para estimular el rostro y un maquillaje muy natural resaltando las pecas de Rudolph. Fascia Stimulating Tool, de Pause Well-Aging. $115. nordstrom.com

Freck OG The Original Freckle, de Freck Beauty. $22. freckbeauty.com 8 de 11 Ver Todo Lupita Nyong'o maquillaje famosas oscar copia look Credit: Cortesía // Dimitrios Kambouris/ WireImage El artista del maquillaje Nick Barose dijo que el vestido de la actriz de raíces mexicanas le recordaba a un cuadro de Gustav Klimt y empleó pan de oro en los párpados de la estrella. ¿La clave para lucir esa piel radiante? Una hidratación profunda con productos Lancôme y una buena preparación para el maquillaje. Prebase hidratante y matificante Prep & Matte, de Lancôme. $37. lancome-usa.com 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rita Ora maquillaje famosas oscar copia look Credit: Lionel Hahn/ Getty Images// Cortesía La cantante desplegó sus encantos en la fiesta de Vanity Fair con un labial rojo que no le robó protagonismo a su piel impecable y aterciopelada, obra de Anthony Nguyen para KVD Beauty. Base de maquillaje en bálsamo Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm, de KVD. $40.50. kvdveganbeauty.com 10 de 11 Ver Todo Kim Kardashian maquillaje famosas oscar copia look Credit: Lionel Hahn/ Getty Images// Cortesía También en esa fiesta vimos a la empresaria, quien presumió una larguísima coleta con efecto húmedo creada por Chris Appleton. El estilista utilizó productos de Color Wow como su famoso suero antifrizz o una laca con brillo intenso. Extra Mist-Ical, de Color Wow. $29. colorwowhair.com 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

