Premios Oscar 2022: los mejores looks de belleza de la noche Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Getty Images En la noche más glamorosa del año vimos muchos recogidos, texturas pulidas y acabados despeinados. En cuanto a maquillaje, la tendencia fueron los looks naturales y suaves, con algún que otro toque original. Mira quiénes han ganado un puesto en nuestra lista. Empezar galería Penélope Cruz Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Momodu Mansaray/ Getty Images La nominada al Oscar deslumbró con su look clásico de ojos ahumados en tonos bronce y labial rosado, de mano de la maquillista Charlotte Tilbury quien utilizó productos de su propia línea y de Lancôme para obtener este hermoso resultado. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Carson Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Kevin Mazur/ WireImage Para completar su majestuoso traje de Giambattista Valli, la actriz de raíces colombianas eligió recoger su melena en un moño bajo, con un acabado muy pulido. Nos encantó el delineado, muy grueso, que robó todas las miradas. 2 de 12 Ver Todo Kristen Stewart Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Angela Weiss/ AFP La actriz fue una de la más rebeldes de la noche, apostando por ¡un short! Eso sí, de Chanel y confeccionado a la medida. Como una princesa punk, le peinaron la melena con ondas texturizadas hacia un lado y el maquillaje cedió todo el protagonismo a los ojos, con un delineador muy marcado arriba y abajo. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Nicole Kidman Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Kevin Mazur/ WireImage La actriz se inspiró en la princesa Grace Kelly para su look de belleza sofisticado. Con sombras naturales y pestañas voluminosas, el labial rojo a juego con su manicura fue el centro de atención. La actriz se unió a la tendencia del moño bajo medio deshecho con mechones sueltos. 4 de 12 Ver Todo Rachel Zegler Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: David Livingston/ Getty Images La actriz de raíces colombianas pasó de no estar invitada a presentar uno de los premios. Para ello apostó por un look inspirado en los años 20, con un corte bob con raya al lado en suaves ondas creado por el estilista Clay Hawkins con productos Dove. El maquillaje de ojos con sombras grises y rosadas que le dio mucha intensidad a su mirada. 5 de 12 Ver Todo Jessica Chastain Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Kevin Mazur/ WireImage La actriz fue una de las mejor vestidas y además llevó ¡la coleta que todas queremos lucir esta primavera! Con un poco de volumen en la parte alta de la cabeza, la melena pulida ligeramente ondulada y con dos mechones enmarcando el rostro. El maquillaje le dio un aspecto radiante gracias sobre todo al iluminador de Charlotte Tlbury Pillow Talk Multi Glow in Romance Light que saldrá a la venta el próximo jueves. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lupita Nyong'o Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic Como una diosa, la actriz de raíces mexicanas se robó el show con su peinado arquitectónico de múltiples trenzas formando un moño. Como maquillaje replicó el dorado de su vestido en su sombra de ojos con glitter y un delineado grueso y para rematar, un potente labial rojo. 7 de 12 Ver Todo Vanessa Hudgens Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Kevin Mazur/ WireImage Los moños altos están de vuelta y la actriz fue una de las invitadas en lucir este estilo multitrenza combinado con otra tendencia, el efecto mojado. Con la piel muyhidratada gracias a productos de Mario Badescu y un maquillaje en tonos tierra no podíamos apartar la mirada de sus increíbles joyas con esmeraldas y diamantes. 8 de 12 Ver Todo Zendaya Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Momodu Mansaray/ Getty Images La protagonista de Dune presumió una piel jugosa y radiante con un maquillaje sutil a juego con su vestido, en blanco perlado y plateado. En el hilo de los moños deshechos, la actriz lució un cardado con llamativas raíces castañas y puntas más claras. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mila Kunis Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Momodu Mansaray/ Getty Images Otra de las actrices en apostar por el rosa en su maquillaje fue la ucraniana que, con la melena suelta pero fijada, nos deslumbró con su mirada romántica y sus cejas marcadas. 10 de 12 Ver Todo Zoë Kravitz Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Kevin Mazur/ WireImage La nueva Cat Woman nos recordó al estilo de Audrey Hepburn con ese flequillo corto a un lado. ¿Las protagonistas de su maquillaje? Las cejas definidas y muy gruesas con el resto del rostro con un no-makeup makeup. 11 de 12 Ver Todo Tati Gabrielle Oscar 2022 mejores looks belleza Credit: Mike Coppola/ Getty Images La actriz se atrevió con algo diferente con este elaborado peinado de trenzas y el toque dorado en el lagrimal, en armonía con el resto de su look. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

