Premios Oscar 2022: los hombres mejor vestidos de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Getty Images Con el clásico esmoquin o con trajes sorprendentes, estos galanes nos conquistaron con sus looks. ¿Cuál fue tu favorito? Empezar galería Thimotée Chalamet oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Jay L. Clendenin/ Los Angeles Times Cada vez que pisa una alfombra, el protagonista de Dune nos sorprende con su estilo arriesgado, apto solo para unos pocos. Con este conjunto de chaqueta corta de pedrería y encaje y pantalón estrecho de Louis Vuitton y joyas de Cartier, demostró que se puede ir sin camisa a los Oscar. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Sebastián Yatra oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Kevin Mazur/ WireImage Así de colorido vimos al artista colombiano quien nos encantó con conjunto de levita rosa pastel, zapatos incluidos, firmado por Moschino. 2 de 16 Ver Todo Wilmer Valderrama oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Jay L. Clendenin/ Los Angeles Times Con chaqueta en terciopelo azul marino con ribete verde, el traje Dolce & Gabbana del actor de Encanto lo convirtió en uno de los más estilosos de la noche. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Javier Bardem oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: David Livingston/ Getty Images El español apostó todo al negro con este elegante conjunto de Zegna con bordados en la chaqueta. 4 de 16 Ver Todo Eugenio Derbez oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Kevin Mazur/ WireImage El mexicano, quien participa en CODA, ganadora del Oscar a mejor película, fue el ejemplo de la elegancia clásica con su esmoquin entallado en color grafito de Dolce & Gabbana. 5 de 16 Ver Todo Kodi Smit-McPhee oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Angela Weiss/ AFP Los hombres se suman también a la tendencia de los colores pastel, como demostró el actor de El poder del perro, nominado a mejor actor de reparto, con este conjunto azul de aires setenteros firmado por Bottega Veneta. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Luis Fonsi oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic El puertorriqueño fue otro de los galanes en optar por un esmoquin Dolce & Gabbana, en su caso con un ribete de cuero en las solapas y en la raya del pantalón. Detalles que modernizaban la silueta clásica. Después, para actuar en el escenario usó un modelo mucho más llamativo en color aguamarina. 7 de 16 Ver Todo Andrew Garfield oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: David Livingston/ Getty Images Lo que más nos gustó de este conjunto de Saint Laurent fue el blazer de terciopelo granate y la forma en que la camisa cerraba con una gran lazada. 8 de 16 Ver Todo Will Smith oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Kevin Mazur/ WireImage Fiel a su estilo, el ganador del Oscar a mejor actor por King Richard, y protagonista de un escándalo en plena ceremonia, posó con este diseño tres piezas de Dolce & Gabbana con diferentes texturas que le sentaba como un guante. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio David Oyelowo oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic Sin duda una de las apuestas más llamativas de la noche fue la del actor británico con este traje estampado en color amarillo. 10 de 16 Ver Todo Jason Momoa oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: David Livingston/ Getty Images Más discreto que nunca, el actor vistió un impecable esmoquin negro de la sastrería londinense Henry Poole & Co. En su bolsillo, un pañuelo azul y amarillo como muestra de solidaridad con Ucrania. 11 de 16 Ver Todo Bradley Cooper oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Kevin Mazur/ WireImage El actor asistió con su madre a la premiación y nos conquistó con su modelo entallado en color azul tinta que remató con una pajarita XXL. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nikolaj Coster-Waldau oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Kevin Mazur/ WireImage El actor de Game of Thrones se atrevió con el blanco y acertó. Muy guapo con su esmoquin Dolce & Gabbana con detalles negros. 13 de 16 Ver Todo Benedict Cumberbatch oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: Mike Coppola/ Getty Images Uno de los más clásicos fue el protagonista de El poder del perro con este diseño de Armani. 14 de 16 Ver Todo Jamie Dornan oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: David Livingston/ Getty Images El protagonista de Belfast, película ganadora del Oscar a mejor guión original, vistió un esmoquin holgado de doble abotonadura obra de Valentino. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Simu Liu oscar 2022 hombres mejor vestidos Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Otro de los que apostaron por el color fue el actor canadiense, protagonista de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con este esmoquin rojo muy entallado. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

