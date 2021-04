Premios Oscar 2021: los mejores looks de belleza de la alfombra más esperada Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Getty Images ¡Por fin regresamos a las alfombras rojas tradicionales! Aunque mucho más restringida por la pandemia, y con menos invitados que de costumbre, la gala de los Oscar 2021 no nos defraudó, y pudimos ver un derroche de glamour, elegancia y alta costura. Los looks de maquillaje de las estrellas del momento estuvieron a la altura, en una gala en la que predominaron los tonos naturales y las pieles trabajadas e impecables. Empezar galería Reese Witherspoon Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images La maquillista Tracey Levy se inspiró el intenso rojo del vestido Dior que lució la actriz para crear un look en el que predominasen la piel luminosa y sus ojos azules, para lo que utilizó productos de Biossance y Giorgio Armani Beauty. Sombras doradas y color tierra resaltaron la mirada de Witherspoon en un armonioso conjunto. 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio H.E.R. Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images La cantante, quien se alzó con una estatuilla, ya demostró su amor por las sombras intensas en la alfombra de los Grammy. Ataviada con un original conjunto a medida en azul real con pedrería de Dundas, fue maquillada por Marissa Vossen que dibujó un elegante y delicado delineado en diferentes tonos de morado y optó por otro tono de la misma gama en los labios. 2 de 12 Applications Ver Todo Zendaya Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images Con este llamativo vestido amarillo de Valentino y potente joyería de Bvlgari, la actriz se ha convertido en una de las mejor vestidas de la noche. Sheika Daley, maquillista de Lancôme, quiso crear un look natural, que no compitiera con el traje, en tonos neutros, por lo que abundó el uso de productos en color tierra, café y piel. 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Laura Pausini Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images La cantante italiana derrochó pura elegancia con un vestido negro de Valentino alta costura e impactantes aretes de Bvlgari. La artista Omayma Ramzy estuvo a cargo del look de maquillaje clásico que lució la intérprete con una piel luminosa, ojos delineados y perfectos labios rojos, para lo que utilizó productos de su propia línea de cuidado para la piel Omayma Skin y Dior Makeup. 4 de 12 Applications Ver Todo Margot Robbie Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images Enfundada en un romántico traje con aplicaciones metálicas de Chanel, la actriz, quien funge como embajadora de la marca, fue maquillada por Pati Dubroff con productos de la maison francesa. La maquillista quiso crear un look lleno de optimismo, con una piel bronceada y luminosa, inspirado en un día soleado. Con una gama cromática de tonos naturales, y unos labios cálidos, la actriz contrastó la elegancia de su atuendo con el cabello con textura y flequillo recogido en una coleta baja. 5 de 12 Applications Ver Todo Amanda Seyfried Mejores looks belleza OScar 2021 Credit: Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images La actriz nominada al Oscar destacó en la alfombra con un increíble vestido de Armani Privé. La maquillista Genevieve Herr se inspiró en la combinación de elementos clásicos y modernos del vestido para apostar por un intenso rojo en los labios y tonos más cálidos y luminosos en la mirada, para lo que utilizó productos Lancôme. Junto al cabello recogido con el flequillo moldeado en una onda al más puro estilo Old Hollywood, la actriz lució de lo más glamorosa. El labial, por cierto, saldrá a la venta en mayo. 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andra Day Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images La idea de la maquillista Porsche Cooper, era hacer brillar a la actriz con una luminosidad de diosa de otro mundo, y vaya si lo consiguió. Utilizando productos de Chanel en tonos bronze y metálicos, Day deslumbró en perfecta armonía con su vestido dorado firmado por Vera Wang y sus rizos recogidos en alto con un look muy sofisticado. 7 de 12 Applications Ver Todo Angela Bassett Mejore slooks belleza OScar 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images Las mangas, la lazada gigante en la espalda, la abertura en la falda... todo junto en este vestido rojo pasión firmado por Alberta Ferretti inspiró al maquillista D’Andre Michael a crear este look con productos Lancôme, en el que destacan los ojos en azul intenso y el rostro pulido. "Todo el look era de la realeza y regio, inspirado por Cleopatra, una mujer al mando de su propio destino. Liderando con belleza, confianza y dignidad, ella no se doblega ante las normas. Ella prepara el camino, marca el tono y hace lo que otras no tienen agallas de hacer", comentó el artista. 8 de 12 Applications Ver Todo Maria Bakalova Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images La nominada deslumbró, literalmente, con su vestido con apliques y falda vaporosa de Louis Vuitton y joyas de diamantes de Moussaieff Jewellers. Con un atuendo protagonizado por el color blanco, apostó por un look de belleza clásico, con ojos delineados y sombras rosadas, cediendo el protagonismo a unos labios en rojo intenso. 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Halle Berry Mejores loks belleza Oscars 2021 Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images La actriz, con un corte de pelo estilo bob con flequillo, apostó por dar todo el protagonismo a su fabuloso vestido violeta de Dolce & Gabbana, con un maquillaje que resaltaba sus facciones naturales. La sombra de ojos ligeramente oscura y los labios brillantes en nude, le dieron un aspecto muy moderno y juvenil. 10 de 12 Applications Ver Todo Vanessa Kirby Mejores looks belleza Oscar 2021 Credit: Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images Etérea y misteriosa, la nominada a mejor actriz posó en la alfombra con un sensual vestido de Gucci, con un gran escote en la espalda. La maquillista Jo Baker fue la encargada de crear su look de piel de porcelana, párpados luminosos y labios intensos, utilizando productos de maquillaje Gucci Beauty y La Mer para preparar el rostro de la actriz británica. 11 de 12 Applications Ver Todo Carey Mulligan Mejore slooks belleza Oscar 2021 Credit: Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images Antes de aplicar el maquillaje, el artista Georgie Eisdell preparó la piel de la actriz con la máscara facial- tratamiento de luz LED Mask de CurrentBody. El maquillista, quien ha trabajado con la nominada en muchas ocasiones, quiso crear un maquillaje que "capturara su belleza natural interior y exterior. Usando hermosos tonos nude, aposté por un look clásico y atemporal, que es lo que significa Carey para mí". Utilizando productos Chanel, Eisdell consiguió un perfecto look neutro, que hizo a la actriz verse hermosa en su increíble vestido Valentino. 12 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Login

View image Premios Oscar 2021: los mejores looks de belleza de la alfombra más esperada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.