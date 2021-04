Paso a paso: copia el look de maquillaje de Amanda Seyfried en los Oscar 2021 La actriz Amanda Seyfried derrochó glamour en la alfombra de los Oscar con un vestido de impacto y un maquillaje elegante, perfecto para cualquier evento formal. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maquillaje Oscar 2021 Amanda Seyfried Credit: ABC via Getty Images La noche de los Oscar es una de las más esperadas del año, no solo por ver qué películas han sido merecedoras de los galardones, sino por su alfombra. Tras un año lleno de galas con restricciones por la pandemia, y una demora de dos meses en su celebración, estábamos deseando ver a las estrellas desfilar con sus mejores galas. El rojo y el negro fueron dos de los colores protagonistas, y las actrices derrocharon estilo y elegancia con trajes de alta costura perfectos para la ocasión. También sus looks de belleza estuvieron a la altura en una celebración en la que predominaron las pieles trabajadas y luminosas, los tonos neutros y los acentos de color en ojos o labios. Una de las más destacadas, nominada además como mejor actriz de reparto por su papel en la película Mank, fue la estadounidense Amanda Seyfried, quien lució un impresionante vestido de tul rojo con escote profundo y falda vaporosa de Armani Privé. La actriz ha lucido impecable en sus últimas apariciones simplemente para presentarse de manera virtual en las premiaciones, así que no desperdició la oportunidad de presumir un look de cuento en la gala más importante del año. Oscars, alfombra roja, Amanda Seyfried Credit: Chris Pizzello-Pool/Getty Images Además de su vestidazo, nos deslumbró con su look de belleza: el cabello en un clásico recogido y una onda al más puro estilo Old Hollywood, peinado creado por el estilista Renato Campora con productos Fekkai; y el rostro muy luminoso, con la mirada destacada en tonos cálidos sin abusar del delineado oscuro y labios protagonistas, a cargo de Genevieve Herr con cosméticos de Lancôme. "El glorioso tul rojo del vestido de Amanda, con su combinación de arquitectura moderna y clásica, me inspiró para usar un color atrevido y complementario en los labios"; compartió Herr sobre su inspiración para crear este look. "Mientras que para la mirada utilicé colores cálidos e iluminadores brillantes". Este look glamoroso, elegante y atemporal es perfecto para cualquier ocasión formal. Incluso para diario con un labial más discreto. Te contamos paso a paso cómo recrearlo en casa. La piel Para preparar su piel, la actriz utilizó la nueva esencia Clarifique de Lancôme la noche de antes y la mañana del domingo, el suero Advanced Genifique de la marca y como último paso, una prebase humectante; con lo que consiguió una textura suave e hidratada, el linezo perfecto para el maquillaje. Maquillaje Oscar 2021 Amanda Seyfried Credit: Kwaku Alston para Lancôme El rostro Herr utilizó una base líquida aplicada con esponja y un corrector en stick, solo en las zonas en las que era necesario. Para resaltar los pómulos empleó un iluminador en polvo, que también aplicó en las zonas más altas del rostro donde incide más la luz. Por último, un toque de rubor, también en polvo, pero trabajado con los dedos, sobre las mejillas. Los ojos Nos encantó que la maquillista decidiera resaltar la mirada de la actriz sin recargarla, para lo que empleó un lápiz delineador en color café oscuro, ligeramente difuminado para crear un sutil ahumado. En la línea de las pestañas apostó por el marrón intenso de la paleta Hypnose en Rose Fusion, (la sombra número 5) y aplicó el tono más vivo (el número 3) en los párpados, para obtener un efecto sonrojado. Maquillaje Oscar 2021 Amanda Seyfried Credit: Cortesía de la marca Después de rizar sus pestañas, empleó dos tipos de rímel, uno para definir y otro para añadir un volumen extra, y crear un efecto más dramático sobre la alfombra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los labios Sin duda los protagonistas del look por su color intenso y llamativo en un tono similar al de su vestido, fueron los labios. La maquillista empleó un delineador rosado para dibujar su silueta y el pintalabios líquido de larga duración L'Absolu Rouge Drama Ink en color 481 que saldrá a la venta en mayo. Maquillaje Oscar 2021 Amanda Seyfried Credit: Cortesía de la marca ¿Te atreves a copiar este look para tu próximo evento?

