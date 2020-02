Premios Oscar 2020: las mejor vestidas de la alfombra By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo: Amy Sussman/Getty Images Como cada año la alfombra de los premios Oscar se convierte en una pasarela para las celebridades que llegan enfundadas en los trajes más espectaculares confeccionados por los diseñadores más prestigiosos. Este año quedamos fascinadas con lo que portaron estrellas como Salma Hayek, Charlize Theron y Penélope Cruz pero ellas no fueron las únicas. Mira la galería y échale un vistazo a las mejor vestidas de la noche. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Penélope Cruz Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images Optó por este vestido negro de cola larga de Chanel, tacones negros y pelo lacio. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Molly Sims Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images Deslumbró en la alfombra roja de los premios Oscar con este vestido coral de tremendo escote con hombros abullonados. 2 de 11 Applications Ver Todo Geena Davis Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images También llegó a la alfombra roja con un vestido negro de escote supersexy lleno de lentejuelas. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement America Ferrera Image zoom Photo: Robyn Beck/Getty Images Ae robó la mirada de todos luciendo su pancita en este vestido rojo con hombros abullonados de Alberta Ferretti. 4 de 11 Applications Ver Todo Laura Dern Image zoom Photo:Kevin Mazur/Getty Images Pasó por la alfombra roja con este vestido rosado con toques negros de Armani Prive. 5 de 11 Applications Ver Todo Billie Eilish Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images La joven cantante que está causando sensación entre los adolescentes llegó vestida de Chanel de pies a cabeza con este conjunto de pantalón y chaqueta blanco. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Salma Hayek Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images Nos dejó boquiabiertos con este vestido de un hombro blanco de Gucci y joyería de Boucheron. 7 de 11 Applications Ver Todo Margot Robbie Image zoom Photo: Amy Sussman/Getty Images Apostó por este vestido negro que resaltó con un maravilloso labial rojo. 8 de 11 Applications Ver Todo Charlize Theron Image zoom Photo: Kevin Mazur/Getty Images También se sumó a la tendencia de vestidos de un hombro con este traje negro de Christian Dior. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Scarlett Johansson Image zoom Photo: Kevin Mazur/Getty Images Resaltó su figura con este hermoso y elegante vestido en corte de sirena de Oscar de la Renta. 10 de 11 Applications Ver Todo Renée Zellweger Image zoom Photo: Kevin Mazur/Getty Images Se robó las miradas de todos con este sexy pero elegante vestido de un hombro del diseñador Armani Privé. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

