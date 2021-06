Organización dona más de 70,000 pintalabios para ayudar a víctimas de violencia doméstica Find Your Fabulosity ha donado más de 70,000 pintalabios a refugios de mujeres que han sufrido abusos, tras descubrir que los labiales les ayudan a recuperar su autoestima. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Organizacion dona pintalabios mujeres abuso Credit: Cortesía Find your Fabulosity Muchas veces pensamos en el maquillaje como algo superficial. Cosméticos que nos ayudan a estar "más guapas", "vernos mejor"… compras que al final del día no son de primera necesidad y que pueden tomarse como algo frívolo y banal. Pero nada más lejos de la realidad. Los productos de maquillaje están pensados para hacernos sentir bien a nosotras mismas con nosotras mismas, a mostrarnos al mundo tal y como deseamos en cada momento, empoderarnos y hacernos más fuertes ante nuestros retos diarios. Este superpoder que esconde el maquillaje, en especial los pintalabios, lo descubrió Sheryl Kurland, fundadora de la organización Find Your Fabulosity, que ha donado más de 70,000 barras de labios a refugios de mujeres maltratadas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos con increíbles resultados. Todo comenzó cuando Kurland se encontraba trabajando como ponente, impartiendo charlas a mujeres universitarias sobre cómo conseguir una relación de pareja saludable, cuando hizo un terrible descubrimiento: estas jóvenes sufrían una gran cantidad de abusos físicos y psicológicos por parte de sus parejas. "A través de ejercicios interactivos y juegos preguntaba a estas jóvenes cuáles eran las prioridades en sus relaciones", recuerda Sheryl, quien llegó a la concusión de que la confianza es la base de cualquier relación sana. En el verano de 2015, mientras completaba una formación sobre violencia doméstica, se vio inspirada a emprender un nuevo proyecto. "Tuve quizá el mayor momento a-ha de mi vida", cuenta. "Pensé que ojalá pudiera tomar los programas que hacía en los campus universitarios y cambiarlos para adaptarlos a mujeres experimentando violencia doméstica y abuso". Organizacion dona pintalabios mujeres abuso Voluntarias de Find Your Fabulosity | Credit: Cortesía Find your Fabulosity Después de conectar con varias mujeres que habían sido maltratadas a través de un refugio cercano a donde residía, y escuchar desgarradoras grabaciones de llamadas telefónicas al 911, decidió pasar a la acción. Nada más obtener su certificado a través de la coalición de Florida Contra la violencia doméstica, comenzó a llevar a cabo talleres en colaboración con Safe House, un refugio para mujeres, donde las mujeres podían sentirse a salvo. "Para estas mujeres que han escapado el abuso más incomprensible que puedas imaginar, quería estar segura de que no tenían que revivir el infierno que habían atravesado", explica. "Quería jugar un papel en ayudarles a reconstruir su autoestima y que aprendieran cómo establecer relaciones saludables". "Creciendo, mi madre siempre decía, 'Sheryl si te quieres sentir mejor, simplemente ponte un poco de pintalabios'. Así que fui a la farmacia, compré una pila de pintalabios en diferentes colores y texturas y empecé a repartirlos en los talleres". Sheryl Kurland Ella veía a estas bellas mujeres sentadas en sus talleres, que ya no tenían ni idea de quienes eran, su autoestima en añicos después de tantos años de abuso. "Creciendo, mi madre siempre decía, 'Sheryl si te quieres sentir mejor, simplemente ponte un poco de pintalabios'. Así que fui a la farmacia, compré una pila de pintalabios en diferentes colores y texturas y empecé a repartirlos en los talleres". Organizacion dona pintalabios mujeres abuso Credit: Cortesía Find Your Fabulosity Así descubrió que estos labiales transformaban la energía de la sala. "Fui testigo de cómo su dolor se disipaba momentáneamente mientras se ayudaban unas a otras a elegir el color adecuado, charlaban y conectaban sobre la aplicación de los pintalabios y se convertían en mujeres otra vez". Según Kurland, la transformación gracias a algo tan simple como un pintalabios era tan increíble que no perdió tiempo y rellenó la aplicación para crear la organización sin ánimo de lucro Find Your Fabulosity. Hasta la fecha han donado más de 70,000 labiales a mujeres residentes en 200 refugios repartidos en los 50 estados norteamericanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez en marcha el proyecto, los pintalabios comenzaron a llegar en cajas a la fundación, incluyendo donaciones de marcas cosméticas como Thrive Causemetics, Kari Gran Cosmetics, The Beauty Crop, Nu Evolution, City Color Cosmetics, Tarte Cosmetics y otras. "El pintalabios es muy importante para cualquier mujer. Solo puedes llegar a imaginarte cuánto significa para las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y abuso. Significa el mundo para ellas, y puedes ver cómo les vuelven a brillar los ojos". Organizacion dona pintalabios mujeres abuso Sheryl Kurland rodeada de voluntarias | Credit: Cortesía Find Your Fabulosity La organización trabaja con miles de voluntarias que recogen las donaciones, las empaquetan y las envías a los refugios. "El pintalabios no puede arreglar el problema, pero puede hacer sentir a estas mujeres más completas". La siguiente meta de Sheryl es superar las 100,000 donaciones. ¡Enhorabuena por esta increíble iniciativa y mucha suerte!

