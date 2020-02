La nueva colección de esmaltes de OPI está inspirada en la Ciudad de México La marca se unió a la ilustradora mexicana nSofía Castellanos para diseñar el empaque. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nada como tener las uñas bien arregladas y pintadas con un color de moda o con tu tono favorito. Y es que no hay look que esté completo sin llevar una manicura de impacto. Por suerte, los tiempos de llevar las uñas solo en tonos claros, discretas o con un clásico estilo francés, quedaron atrás. Ahora no importa el largo, la forma y mucho menos el color, lo importante es que representen tu personalidad. Por eso estamos fascinadas con la nueva colección de OPI, inspirada en la vibrante y colorida Ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva Mexico City Collection de la marca cuenta con 12 nuevos esmaltes en llamativos colores -disponibles en acabado matte, brillo y gel- como el fucsia y el amarillo, colores que reinan en el arte, la moda y las esquinas de esta gran ciudad, la más grande de todo Norteamérica. “En OPI viajar siempre ha sido una de nuestras grandes inspiraciones”, dijo en un comunicado Suzi Weiss-Fischmann, Co-Fundadora y embajadora de la marca. “Ahora más que nunca estamos viendo las mujeres, en especial a las millennials poniendo más esfuerzo en viajar y conocer otras culturas. Así que era cuestión de tiempo que México se convirtiera en un destino que hay que visitar”. Lo más cool es que la compañía se unió a la muralista e ilustradora mexicana Sofía Castellanos para que diseñara el empaque de los esmaltes y el resultado fue genial. “México es una lugar poderoso y mágico. Me gustaría que cuando la gente vea el arte que creamos, se conecten con nuestra calidez. Quiero mostrarles nuestro lado emprendedor, optimista y valiente”. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom La Mexico City Collection, cuyos colores tienen nombres como Telenovela Me About It, Mi Casa Es Blue Casa y Mariachi Makes My Day, estará disponible desde este 1ro de febrero en Amazon.com y Ulta.com, entre otros establecimientos. Advertisement

