¿Existen opciones para un lift de pechos sin cirugía? El Dr. Campos comparte los detalles de cómo se puede lograr. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El paso del tiempo y otros factores pueden provocar cambios en la forma de los senos, y es posible que para algunas mujeres esto sea motivo de preocupación. De igual modo, puede existir el deseo de cambiar esa parte de su cuerpo simplemente porque les gustaría que fuera de otra manera para hacerse sentir mejor con ellas mismas. Sea cual sea el motivo, la operación de aumento de pecho es una buena opción, pero no a muchas les agrada la idea de someterse a una cirugía. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos comparte unas alternativas. Acido hialuronico El ácido hialurónico únicamente produce un aumento de volumen allá donde es inyectado, por lo que sólo se recomienda el aumento de pecho mediante ácido hialurónico a aquellas pacientes jóvenes que ya tengan un pecho estético y sólo quieran aumentar levemente el volumen. Este tratamiento no deja cicatrices, se realiza bajo anestesia local, y la recuperación es muy rápida. El inconveniente es que sólo se consigue aumentar media talla y apenas dura 6 meses ya que el cuerpo va absorbiendo poco a poco el ácido hialurónico, por lo que conforme va pasando el tiempo, los resultados van desapareciendo. No se recomienda el aumento de pecho con ácido hialurónico para las pacientes que quieran aumentar de manera considerable el tamaño de sus pechos o busquen ganar volumen en los senos de forma permanente. Plasma gel Las inyecciones de plasma rico en plaquetas remodelan el pecho y le devuelve densidad y firmeza. Este tratamiento de bioestimulación es perfecto cuando el seno se muestra flácido y falta de volumen debido a embarazos, lactancia, síndrome premenstrual o fluctuaciones en el peso. Este suero plasmático se infiltra en la zona alta del pecho, con la finalidad de dotar al seno de firmeza, flexibilidad y darle una forma redondeada. Esta acción responde al hecho de que el plasma rico en plaquetas (prp), una vez inyectado, empieza a liberar factores de crecimiento y citoquinas, que intervienen en la correcta formación de los vasos sanguíneos y de las fibras de colágeno. La mejora se observa de manera inmediata y se va consolidando en los meses sucesivos, a medida que se cumplen los procesos de rejuvenecimiento de la piel y se refuerzan sus estructuras de sostén. La terapia prp en el pecho se puede repetir, a modo de mantenimiento, cada 6-12 meses. El plasma, al ser una sustancia autóloga, no provoca rechazo ni ningún tipo de reacción. Breast lift Credit: Getty Images Hilos tensores Los hilos tensores al ser introducidos con ayuda de una aguja muy fina en la zona subdérmica, provocan que el hilo realice una tensión sobre la piel flácida, pero la acción va mucho más allá, ya que la polidioxanona estimula la producción natural de elastina y colágeno. Sin duda el tratamiento de hilos tensores para elevar el pecho tiene multitud de ventajas con respecto a otras técnicas y al ser un procedimiento no invasivo, que no precisa anestesia general ni hospitalización, la recuperación es muy rápida, pudiendo llevar una vida totalmente normal tras la intervención. Es un proceso de apenas una hora de duración, indoloro y no deja cicatrices visibles en la piel, pero que mantiene los pechos con mayor firmeza durante un periodo largo de tiempo. Al igual que las opciones anteriores, no se trata de un tratamiento permanente, sin embargo, volver a someterse al tratamiento y obtener los mismos resultados es posible si las condiciones de la piel continúan siendo óptimas para su realización. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Radiofrecuencia La radiofrecuencia es un tratamiento corporal mediante el cual se reafirma la piel y se elimina la celulitis. No obstante, aplicado en la zona del pecho consigue que el mismo luzca más firme. Se ha demostrado que las mujeres que se hacen radiofrecuencia en la zona del pecho notan la zona un 60% más firme, pero se considera un aumento de pecho. En conclusión, es un tratamiento muy eficaz para luchar contra la flacidez y es una muy buena opción para las mujeres que quieran evitar que el pecho se les caiga con el paso de los años. ¿Cuál es la mejor opción? No existe una sola respuesta a esta interrogante ya que la elección depende del objetivo, el gusto y las necesidades reales de la paciente. Definitivamente si estás buscando evitar una cirugía y todo lo que conlleva estas son excelentes alternativas, eso sí, recuerda que los resultados no serán permanentes. Analiza qué quieres y asesórate con un profesional, es la mejor manera de que los resultados sean lo mejores.

