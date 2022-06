Los productos que necesitas para hacerte las fabulosas ondas playeras que aman las famosas Con pocos productos puedes lograr el peinado favorito de famosas como Jessica Alba y Alejandra Espinoza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como en los últimos años, también este verano las ondas playeras serán un must para las chicas que aman llevar el cabello suelto sin tener que estar batallando con la humedad de la temporada. Son muchas las famosas, entre ellas Jessica Alba, Drew Barrymore, Selena Gómez, Alejandra Espinoza y Zoë Saldaña, que aman las beach waves, las cuales, por suerte, les sientan muy bien. Eso sí, aunque es un peinado que no es difícil de lograr, tiene sus trucos como cualquier otro estilo, en especial cuando se trata de elegir los productos adecuados para que quede perfecto. Al final, la idea es que luzcas increíble sin que parezca que hiciste mucho esfuerzo. Lo primero que debes hacer es lavar el cabello y secarlo con la secadora solo pasando tus dedos. Eso suelta la cutícula y hace que se vea deshecho. De esta manera el cabello quedará ya con alguna textura y con volumen. También es ideal ponerse un mousse o mist ligero que no deje el cabello duro y que le de más volumen. Así las ondas lucen más naturales, pero abundantes. También vas a necesitar una tenaza que no deje el cabello muy rizado porque la idea es que las ondas queden sueltas y como si te hubieras levantado así. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es importante que uses un aceite que acondicione y le de brillo al pelo, así el peinado luce mejor. Al igual que un fijador de fijación media para que las ondas te duren todo el día. ¿Otro consejo? Al hacerte las ondas con la tenaza deja las puntas afuera. Esto hará que el terminado sea más fresco, desordenado y cool. Esa es la idea a la hora de llevar ondas playeras. tenaza, beachwaver Credit: Cortesía Tenaza Pro 1, de Beachwaver. $199. ulta.com Beach waves, ouai Credit: Cortesía Wave Spray, de Ouai. $28. sephora.com aceite para cabello, moroccan oil Credit: Cortesía Moroccanoil Treatment, de Moroccanoil. $48. sephora.com No tengas miedo a probar en casa, este es el peinado ideal para experimentar. Recuerda que no tiene que quedar perfecto. Al contrario, lo cool es que quede que parezca sin terminar. Y no olvides los productos que te recomendamos. Te hará el trabajo mucho más fácil.

