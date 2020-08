¡Omg! Tory Burch tiene la mayoría de sus piezas con hasta un 70% de descuento Algunas de sus piezas más clásicas también están incluidas en este especial Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nada mejor que irse de compras para mejorar el ánimo y sentirnos con más esperanza de que en algún momento todo volverá a la normalidad y podremos ir donde queramos, y también viajar a esos destinos que tanto queremos ir y que no hemos podido hacerlo por culpa la pandemia. Por eso, comprar ropa, zapatos, bolsos y accesorios nos da una especie de bienestar y sobretodo de ilusión, algo que en estos tiempos nos hace tanta falta. Así es que por eso las animamos a que se compren piezas bonitas y que se las pongan hasta para cenar en el patio de su casa. Eso sí, no tienes que gastar mucho dinero para darte ese gusto, sobretodo cuando marcas como Tory Burch tiene increíbles descuentos en casi toda su mercancía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que la marca tiene piezas increíbles y de excelente calidad, y también que es una de las favoritas de muchas famosas, pero no siempre tenemos la oportunidad o mejor dicho el dinero para comprarlas. Pero eso se resuelve fácilmente con este sale, que no siempre ocurre, y en el que puedes encontrar sus icónicos bolsos y clásicas sandalias con hasta un 70% de descuento. ¡Wow! Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía Así es que, si siempre has querido usar piezas de la marca, esta es la oportunidad perfecta para hacerte de algunas sin tener que romper el banco. Pero tienes que tener en cuanta que, como todos los especiales, este también solo estará vigente por unos días, para ser específicos solo lo podrás aprovechar hasta el próximo 24 de agosto. Así es que apúrate a comprar las cosas que más te gusten, Entra a Toryburch.com y dale riendas sueltas a tu monedero. Vale la pena.

Close Share options

Close View image ¡Omg! Tory Burch tiene la mayoría de sus piezas con hasta un 70% de descuento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.