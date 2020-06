¡Omg! Diane Von Furstenberg despedirá el 75% de sus empleados La marca también cerrará casi todas sus tiendas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido a la Covid-19 son muchos los cambios que han experimentado los estadounidenses en las últimas semanas, sobretodo los pequeños y grandes negocios que se vieron en la obligación de cerrar sus puertas hasta que las autoridades den el visto bueno para reabrir. Ya han pasado más de dos meses y aunque las cosas parecen estar mejorando, ya el daño está hecho. Por eso, cuando todo vuelva a la normalidad son muchos los negocios que lamentablemente no volverán a abrir sus puertas. Hace poco nos enteramos que J Crew tuvo que declararse en bancarrota y que Zara cerrará unas 1,200 tiendas alrededor del mundo. Pero sin duda, hasta ahora una de las marcas más afectadas ha sido Diane Van Furstenberg. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que el portal Business of Fashion reportó que la popular marca tuvo que despedir el 75% de sus empleados y que además no volverá a abrir 17 de las 18 tiendas que tenía. La diseñadora solo volverá abrir el establecimiento que tiene en la ciudad de Nueva York. Según el reporte, la marca tenía problemas mucho antes de empezar la pandemia. Incluso, en los últimos dos años había tenido que cerrar más de una decena de sus tiendas debido a las bajas ventas. Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for DVF Al igual que otras compañías, la marca piensa invertir más en su website. Además, se enfocará más en la tienda que tiene en China. Dentro de esta mala noticia, existe algo bueno para las amantes de la marca y es que Dianevonfurstenberg.com tiene un 80% de descuento en la mayoría de sus fabulosas piezas. Así que, ¡aprovecha!

Close Share options

Close View image ¡Omg! Diane Von Furstenberg despedirá el 75% de sus empleados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.