Olivia Rodrigo se convirtió en la primera embajadora de la marca de belleza Glossier La joven participará en varias campañas, al igual que en la creación de nuevos e innovadores productos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olivia Rodrigo es una de las artistas más populares y exitosas del momento y no es para menos. La talentosa joven tiene una voz increíble y las letras de sus canciones han enamorado a millones de personas alrededor del mundo. La joven, quien se convirtió en la artista más galardonada en la pasada entrega de los premios Grammy, es un ídolo entre las adolescentes y también se ha convertido en una referencia de moda y belleza para quienes la admiran. Por eso no es una sorpresa que una marca como Glossier la haya elegido para ser la nueva embajadora o partner. Con este nuevo proyecto, la cantante estará colaborando con la marca en el lanzamiento de nuevos productos. Además, estará protagonizando campañas y creando contenido para las redes sociales de Glossier. La primera campaña protagonizada por Rodrigo fue bautizada con el nombre de You Look Good (Luces bien). "Si pudiera enviarle un mensaje a la comunidad de Glossier, diría, tú luces bien exactamente como eres", expresó la artista en un comunicado. Con esta noticia, la marca también anunció que estará lanzando un set con los productos favoritos de la cantante y llevará por nombre, Olivia's Favorite y incluye, un labial, un delineador y una producto para las cejas. Además, Glossier también estarán lanzando mercancía para los conciertos de Rodrigo, al igual que otros sets con productos elegidos por la cantante.

