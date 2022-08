Así lucía Olivia Newton-John en sus últimas apariciones en público La actriz y cantante australiana perdió su lucha contra el cáncer. ¡Descanse en paz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hollywood acaba de perder a una de las actrices más queridas y talentosas de los últimos tiempos y toda una generación llora su muerte. Nos referimos a Olivia Newton-John, la recordada Sandy de la icónica película Grease. La legendaria actriz perdió su lucha contra el cáncer a los 73 años, la mañana del 8 de agosto. Al momento to de su muerte se encontraba en su rancho cerca de Santa Bárbara, California y rodeada de su familia. Esta no era la primera vez que la también cantante se enfrentaba a esta terrible enfermedad, su primer diagnóstico de cáncer de mama lo recibió en 1982, y el segundo en el 2013. Esta última vez, el cáncer regresó en el 2017, pero la artista decidió enfrentarlo con mucho positivismo y elegancia. "Tres veces es de buena suerte, ¿verdad?", le dijo la Newton-John a The Guardian. "Lo voy a ver de esa manera. Cada día es una bendición. Nunca sabes cuándo se te acaba el tiempo. Todos tenemos una cantidad de tiempo en este mundo y tenemos que ser agradecidos por eso". En el momento de esa entrevista, la artista tenía un entusiasmo contagioso, el mismo que demostró en sus últimas apariciones públicas. Si bien en el último año vimos muy poco de ella, en el 2019 y el 2020, tuvimos la oportunidad de verla participar en varios eventos o apariciones especiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Olivia Newton John Credit: Rachel Luna/FilmMagic Olivia Newton John Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images Olivia newton john y John travolta Credit: 2019 Mega/The Grosby Group Olivia Newton john Credit: Cole Bennetts/Getty Images Olivia Newton John Credit: G'Day USA/G'Day USA via Getty Images Olivia Newton John Credit: Paramount/Getty Images Contrario a los looks que llevó su recordado personaje en Grease, a la actriz australiana le encantaban los trajes de pantalón y chaqueta, al igual que atuendos muy bohemios y coloridos. Eso sí, aunque sus atuendos eran mayormente sobrios y elegantes, no lo dudaba dos veces para recrear el sexy atuendo que llevó durante la última escena de dicho film. Así lo hizo en una de las últimas apariciones que hizo junto a su compañero John Travolta durante un evento en West Palm Beach a finales del 2019. ¡Descanse en Paz!

