Olivia Newton-John: recordamos su estilo y belleza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Charles W Bush /American Broadcasting Companies via Getty Images A sus 73 años, perdimos a la bella actriz y cantante, pero su legado vivirá por siempre. Aquí algunos de sus looks icónicos que inspiraron a millones de mujeres década tras década. Empezar galería Sus principios Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Cyrus Andrews/Michael Ochs Archives/Getty Images Desde su juventud, Olivia se destacó por su talento. Aquí la vemos en Londres en 1966 vistiendo coletas junto a su compañera Pat Carroll de su grupo "Pat and Olivia". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Voz divina Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Ron Howard/Redferns Luciendo el estilo bohemio de los años setenta, la chica se convirtió en una de las cantantes más populares del Reino Unido. 2 de 10 Ver Todo Pantalla grande Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Paramount Pictures/Fotos International/Getty Images Por supuesto, Olivia se hizo conocer en el mundo entero con su rol en Grease presumiendo los trajes románticos de los años cincuenta, como este blanco que vistió para bailar junto a John Travolta. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Marcando tendencia Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Paramount Pictures/Fotos International/Getty Images ¿Y quién puede olvidar la transformación de Sandy al final de la película? Sus rizos voluminosos y atuendo sensual ayudaron a definir el estilo de los años ochenta. 4 de 10 Ver Todo Totalmente chic Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Tom Wargacki/WireImage Recibió el gran honor de OBE y el título de Dama de la reina llevando un look rojo y blanco con un tocado sofisticado. 5 de 10 Ver Todo Reina del escenario Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Después de sus películas icónicas, la chica crecida en Australia siguió cautivándonos con su voz e impresionando con sus conciertos, especialmente con atuendos como este enterizo violeta. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Momentos inolvidables Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Michael Ochs Archives/Getty Images Con su cabello corto y ropa deportiva en el video de su canción "Physical", Olivia dejó su huella en el mundo de la moda y de la música. 7 de 10 Ver Todo Alfombras rojas Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images La bella cantante nunca tuvo miedo a experimentar con su cabello, maquillaje o estilo. Aquí la vimos en los premios Grammys junto a Lionel Ritchie vistiendo una joya rosa perfecta para una princesa de los años ochenta. 8 de 10 Ver Todo Toque masculino Olivia Newton John, moda y belleza Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images En la década de los noventa, Newton-John siguió transformando su estilo con piezas como este pantsuit a rayas inspirado en la moda masculina. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bella a cualquier edad Olivia Newton John, moda y belleza Credit: John Sciulli/Getty Images for G'Day USA Por supuesto, la actriz nunca nos defraudó con su belleza natural. Recordaremos su talento y espíritu caritativo para siempre. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

