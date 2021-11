¡Olga Tañón paraliza las redes con su bikinazo y cuerpo de sirena a sus 54 años! Desde su piscina y con varios modelitos, la cantante presumió una figura de lo más sensual con esa gracia tan suya que le valió todos los piropos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada publicación de Olga Tañón en sus redes sociales es digna de ser vista varias veces. Siempre llega con sus mensajes, a veces solidarios, otros informativos y muchos cargados de alegría y sentido del humor. También de mucha belleza. Este ha sido el caso. La puertorriqueña hizo todo un homenaje a las curvas de la mujer con estos posados en traje de baño. Sexy se queda corto. La seguridad y y sensualidad con la que se muestra, solo propia de la experiencia y de quererse mucho, colapsó su perfil de Instagram que se vino abajo con tantas palabras bonitas. ¡Imposible no hacerlo! La artista de 54 años derrochó belleza, además de una figura de infarto, con la que se llevó los halagos de ellos y ellas. "La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan. ¡Pero yo me quedo con los momentitos en donde me dio una sonrisa", escribió junto a este video en el que muestra las creaciones de su línea de ropa OT Canvas. La intérprete de "Me olvidé de mí" desfiló como toda una modelo de pasarela desde la piscina de su casa para enseñar estos conjuntos de lo más coloridos y originales. Olga Tañón Olga Tañón | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Cuánto sabor", "Te ves bella", "Espectacular como siempre", "Wow, ¡qué modelo!", "¡Qué chulería!", le expresaron tan solo algunos de la larga lista. ¡Todos muy merecidos, querida Olga!

