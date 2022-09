¡Olga Tañón muestra el resultado final de su nueva cirugía plástica! Desde la clínica donde se hizo la operación y después de 6 días de postoperatorio, la cantante ha mostrado el impresionante cambio que ha experimentado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de su momento profesional más apoteósico, Olga Tañón decidió darse unos mimitos y pasar por el taller para reparar algunas cositas que necesitaban revisión. La artista compartió a través de sus redes sociales que volvió a quirófano para hacerse una nueva cirugía estética de la que dio todos los detalles. Junto a su doctora y después de 6 días de postoperatorio, Olga mostró cómo luce tras practicarse este visible rejuvenecimiento facial. Olga Tañón Olga Tañón | Credit: Mezcalent "Miren yo vine aquí y pensaba que me iban a cortar la cabeza y lo que me han hecho llevo 6 días y estoy más que feliz", dijo encantada de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su piel, su rostro y sus rasgos se ven más rejuvenecidos pero sin perder un ápice de su expresión. Por eso, la artista invitó a todos a que si recurren al bisturí, lo hagan con las personas correctas para no llevarse sorpresas. Como resaltó su cirujana plástica y doctora Nora Stanford, se trata de retrasar el reloj pero sin dejar de ser la misma persona. Olga aprovechó su estancia en Colombia para hacerse estos retoques de los que todavía se recupera y de los que está feliz. "Recomendado 100%",

