Olga Tañón muestra su nueva figura como nunca antes con un sexy look ¡Wow! Ahora la cantante tiene una figura de adolescente después de que hace meses se hizo un bypass gástrico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que hace un poco más de un año que Olga Tañón pasó por un cambio radical después de hacerse un bypass gástrico que no solo le cambió su figura, sino también su vida. Y es que además de ayudarla a bajar muchísimo de peso, también la ayudó a mejorar algunas condiciones médicas. Su nueva figura también le ha dado mucha más confianza y soltura, sobre todo a la hora de elegir la ropa que usa. Ahora la cantante puertorriqueña usa ropa más sexy y sin tapujos tal y como lo acaba de hacer para la portada de la revista Buenvivir del doctor Campos. En esta nueva edición de dicha publicación, Tañón muestra su nueva figura como nunca antes. En la imagen principal la vemos con un body negro de manga larga con cutouts que le sienta de maravilla a su esbelta figura. Incluso, con este look, la artista parece toda una adolescente. "Al contrario de lo que muchos puedan pensar, la verdad es que no tomé la decisión de hacerme la cirugía bariátrica pensando en mi figura y apariencia, sino más bien en mi salud", dijo la artista en la entrevista que acompaña las increíbles fotos. "Imagínate que durante el año de la cuarentena en 2020, llegué a aumentar cerca de 200 libras, es decir, alrededor de 90 kilos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este nuevo aire y nueva música, Tañón está lista para volver a darle a su público lo mejor de ella, pero sobre todo esa energía incomparable que la caracteriza, ahora con una figura de impacto. Buen Vivir - Olga Tañon Credit: Cortesía: Media Concepts PR Buen Vivir - Olga Tañon Credit: Cortesía: Media Concepts PR "¿Y sabes qué? Me siento genial, no hay nada de qué avergonzarme. Esta decisión me ha brindado mucha satisfacción porque me ha hecho sentir que podré disfrutar esta época de mi vida sintiéndome muy contenta cuando me miro al espejo", confesó. "Fue una decisión pensada, consultada y valiente. No hay motivo alguno para ocultar algo que nos hace sentir tan bien. Y lo más lindo es que mi familia me apoyó al cien por ciento. Es una seguridad increíble cuando sabes que tienes una familia que te apoya en todos los aspectos de tu vida. Si este es un poder, soy superpoderosa".

