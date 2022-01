Olga Tañón luce despampanante y más delgada que nunca: "¡Qué cuerpazo!" Aunque la cantante reconoció haberse hecho la operación de bypass, esa no es la única razón que la ha llevado a tener este cuerpo de quinceañera. ¡Espectacular! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las artistas más activas en las redes. Cuando no es cantando y bailando es haciendo un plato rico o promocionando junto a su hija Gabriella los jabones que ya se han convertido en todo un éxito. Lo cierto es que Olga Tañón no para y de una manera u otra tiene a sus seguidores encantados de la vida. Ha sido precisamente con su más reciente video que ha provocado auténtico furor. Esta vez no ha sido por una de sus bromas, tips de belleza o una receta exquisita, sino por su figura, cada vez más delgada y en forma. A ritmo de salsa, la puertorriqueña se dejó llevar y sorprendió, además de por su sabroso baile, por sus impactantes abdominales. Olga, quien confirmó que se había sometido a una operación de bypass, luce un cuerpo de adolescente con el que ha causado sensación entre sus fans. Y también obtenido un sinfín de piropos. Ante el fuerte impacto producido en algunos de sus usuarios que no tardaron en preguntarle cómo es que se veía tan delgada, la artista quiso aclarar un punto de extrema importancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre recomiendo bajar por cuenta propia pues sería lo mejor. Pero en mi caso no pude sola y me hice el bypass. Pero nunca puedes dejar de hacer ejercicio aunque estés operada o la vas a perder", contestó a quienes le preguntaron sobre la intervención quirúrgica. Olga Tañón Olga Tañon | Credit: (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS) Añadió que su médico fue quien le advirtió que de no hacerlo se quedaría muy flácida así que, aunque asegura no estar todavía al cien por cien, sí que está consiguiendo sus objetivos a casi 7 meses después de su paso por quirófano. La buena alimentación y la fuerza de voluntad para no caer en tentaciones también le está ayudando a verse así de espectacular. La lista de halagos se hizo interminable. "¡Qué cuerpazo!", "Qué delgada estás!", "Esa cuerpaaa", "No puedo dejar de ver el abdomen", le expresaron muchos. Bailar es una de las actividades que, junto con el cardio y otros aeróbicos, no solo la hace lucir espléndida sino que también se lo pasa en grande. ¡Un gustazo verla!

