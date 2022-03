Duelo de moda: Olga Tañón vs. Jennifer López ¿Quién luce mejor cuerpazo? ¡Dos boricuas, dos propuestas brillantes! Cada una marcó tendencia con su estilo ideal para el escenario Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón sigue mostrándole al mundo su espectacular cambio físico. Después de hacerse el bypass gástrico adaptado, con el cual perdió más de 50 libras de peso, la hemos visto más delgada que nunca y presumiendo su cuerpo con ceñidos atuendos. En la pasada edición de Premio Lo Nuestro, posó en la alfombra roja con una propuesta azul real de escote atrevido de Balenciaga al estilo de Kim Kardashian. Ahora, su último look nos recuerda a los espectaculares atuendos que lleva Jennifer López sobre en escenario. Olga Tañón Credit: Aaron Davidson/WireImage La Mujer de Fuego compartió un look tras bastidores mientras se preparaba para un shoot en Medellín. En este video de Instagram, la vemos llevando un body ceñido de mangas largas con trasparencias, adornado con un diseño exquisito de cristales. Completó el look con botas altas de cuero y una cola de caballo lacia. En cuanto vimos esta propuesta, pensamos en los looks que lleva la Diva del Bronx en sus actuaciones, entre ellos el que lució en el Super Bowl del año 2020. Jennifer López J.Lo, Super Bowl Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Para este evento tan especial, J.Lo eligió una pieza cubierta de espejos, pero en varias ocasiones ha llevado otros más parecidos al de Tañón, como en su gira en el 2012. Jennifer López J.Lo Jennifer López en Montreal, 2012. | Credit: Kevin Mazur/WireImage Jennifer López J.Lo Jennifer López, 2013. | Credit: John Sciulli/Getty Images for Fight Night ¿Cuál fue tu versión favorita del look? ¿Crees que Olga con su nuevo cuerpazo le hará competencia?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de moda: Olga Tañón vs. Jennifer López ¿Quién luce mejor cuerpazo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.