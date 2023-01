Olga Tañón tumba las redes con su espectacular transformación: "¡Pareces de 15!" La cantante demostró que la constancia y el cuidado diario es lo que ha hecho que los cambios en su figura hayan sido eficaces y duraderos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho antes de que Shakira batiera récords con sus reels de baile, ya estaba Olga Tañón dándolo todo con sus coreografías. A ritmo de salsa, merengue, bachata y todo lo que se le dé, la puertorriqueña siempre rebosa alegría y buena vibra en las redes, donde no permite espacio alguno a la negatividad ni mala onda. Una de sus publicaciones más recientes le ha valido un sinfín de adjetivos en positivo, no solo por su salero al bailar, sino por su espectacular transformación física. Una que está manteniendo en el tiempo a base de constancia y fuerza de voluntad. Porque, si bien es cierto que recurrió a una operación de bypass gástrico para poder reducir, el ejercicio, la alimentación y el estilo de vida que lleva desde entonces son la clave para que ese cambio sea duradero en el tiempo. Olga Tañón Olga Tañón impacta con su transformación | Credit: Mezcalent Sus seguidores se quedaron impactados al ver su nuevo video moviendo las caderas y luciendo unas abdominales de acero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es fruto de la magia ni por obra de arte, su trabajo le ha costado. Y el resultado salta, literalmente, a la vista. La lista de halagos es interminable en esta publicación de la intérprete de "Cómo olvidar", quien agradeció tantas palabras bonitas. "Amiga, estás hermosa, pareces de 15", le escribió Rashel Díaz. "Estás espectacular", le expresó María Antonieta Collins. "Cuerpazo", añadió el bailarín español, Poty Castillo. Y así un montón más de famosos y anónimos. Ya lo ha dicho Olga en más de una ocasión, controlar lo que se come y mantener al cuerpo en movimiento son las bases para mantenerse y sentirse así de bien.

