Olga Tañón comparte qué otro retoque estético se hizo tras el bypass gástrico: "Estoy feliz" Además de poner solución a su problema con la bajada de peso, la puertorriqueña dio un paso más y se hizo este arreglito en la cara que presumió encantada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que Olga Tañón se ve más espectacular que nunca no es nuevo para nadie. Desde que se hizo el bypass gástrico y pudo perder esas libras que por tantos años le costó quitarse, todo ha cambiado a mucho mejor. La Mujer de fuego nunca ha escondido que se hace sus retoques y esa naturalidad con la que lo expone es lo que hace tan única y especial. Durante la sección de belleza y salud en Despierta América, Karla Martínez abordó la nueva técnica para verse más joven y corregir esa ley de la gravedad que la piel sufre con el paso de los años. Y ahí, en plena charla con el doctor Daniel Campos, es que Olga intervino para contar qué se hizo y con tan buenos resultados. Olga Tañon Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision "Siempre lo consulto con él las cosas que me voy a hacer en la cara, me hizo un retoque de botox que me hacía falta, y entonces, por la bajada de peso por lo de la bariátrica yo tenía esta zona bastante caída y él me dijo, 'vamos a ponerte dos hilitos y quedamos regios'", explicó con una gran sonrisa y satisfecha con los resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes de tomar una decisión de meterte cuchilla, es importante que busques a alguien como Daniel que evita hacerte eso, te haces unos retoquitos y no es tan invasivo. Yo estoy muy feliz, que se sigan poniendo lindas y se sientan felices", concluyó. Esos resultados saltan a la vista. Olga se ve de lo más natural y no pareciera que se hizo esta nueva técnica conocida como hilos tensores, un procedimiento estético que surge como alternativa a las cirugías plásticas convencionales para rejuvenecer el rostro.

