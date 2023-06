El look del día - junio 26, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Mezcalent Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Olga Tañón son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Galilea Montijo Look del día Credit: Mezcalent La mexicana fue la conductora de la premiación del Balón de Oro de la Liga BBVA MX 2023 celebrada el domingo en Los Ángeles, para lo que lució este intrincado vestido con mangas transparentes y abertura en la falda, de color marfil y plata, con pedrería y cristales bordados que le sentaba como un guante. Para completar su look us ó coquetas sandalias con lazo y llamativos aretes de cuentas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Look del día Credit: Mezcalent En la misma premiación vimos a la presentadora con este colorido traje de rayas fucsias, verdes y amarillas, con cuerpo entallado y falda plisada, que acompañó con un clutch rosado, sandalias amarillas y una llamativa sombra de ojos verde. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Look del día Credit: Mezcalent Otra celebridad en decir presente fue la dominicana, con este original vestido magenta con recortes y volantes en la falda que lució con sandalias metalizadas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Olga Tañón El look del día Credit: Mezcalent Simplemente espectacular, la merenguera presumió su figura con este arriesgado vestido negro con una gran abertura en el frente, hombros estructurados y mangas con estribo en la entrega del Balón de Oro de la Liga BBVA MX 2023. Completó su look con un moño alto y pendientes de aro. 4 de 8 Ver Todo Ariadne Díaz y Marcus Ornellas Look del día Credit: Mezcalent La actriz escogió este vestido negro con cristales brillantes y detalles transparentes para asistir a la premiación del Balón de Oro de la Liga BBVA MX 2023. 5 de 8 Ver Todo Francisca Look del día Así de poderosa ha comenzado la semana la conductora, con un power suit blanco de corte clásico, y un top de estampado gráfico en el infalible blanco y negro. Sandalias minimalistas completaron su look. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Margot Robbie Look del día Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Como una muñeca lució la protagonista de la película Barbie con este vestido Valentino fucsia con lunares blancos de escote cruzado y cuello halter, que acompañó con tacones clásicos blancos y cartera amarilla. 7 de 8 Ver Todo Christina Aguilera Look del día Credit: Gotham/GC Images Sencillita vimos a la cantante de origen peruano en Nueva York, donde actuó en el concierto especial con motivo del Orgullo, con un pantalón cargo y top negros sobre el que portó un enorme gabardina acharolada. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - junio 26, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.