"¿Qué cirugías en la cara ni qué relleno?". Olga Tañón aclara qué retoque se ha hecho y qué no Divertida y sin malos rollos, la cantante puertorriqueña aclaró las dudas de algunos seguidores que aseguraban que se había operado el rostro. Sí se hizo algo, pero no lo que dicen. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como profesional es una de las voces más potentes de toda Latinoamérica, con un sabor y una energía que, como dirían los gitanos, ¡no se puede aguantar! En lo personal, Olga Tañón tiene esa misma fuerza. Es clara, directa y no se anda con chiquitas. Por eso, al leer en redes las críticas de algunos seguidores que afirmaban operaciones en su cara que jamás se hizo, quiso intervenir y poner los puntos sobre las íes. Eso sí, lo hizo con la gracia y el salero que solo ella posee. Nada de malos rollos ni enfados serios. "Aquí la Tañón sin filtros en la mañana, a todas las chismosas, ¿qué cirugías en la cara, ni qué relleno? ¡De qué están hablando ustedes si esto es una belleza tropical!", dijo en un comiquísimo video en Instagram, Más clarito, el agua. Para los que hablan más de la cuenta, dicen e inventan, ella les sacó de dudas y de paso confirmó qué retoque se hizo en ese bello rostro que Dios le ha dado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo la nariz", expresó la juez del programa Reina de la canción (Univisión). "Esto es arroz y habichuelas", dijo refiriéndose a sus preciosos cachetes. La artista revolucionó sus redes con este video tempranero que provocó las risas y aplausos de sus seguidores. Gracias Olga por hacernos reír en estos tiempos donde el amor y el humor son tan necesarios. Bella, por dentro y fuera, como siempre.

