¿El producto capilar Olaplex puede causar infertilidad? La verdad detrás de la controversia La unión europea acaba de prohibir un ingrediente de su producto más popular, pero ya han tomado medidas para eliminar el riesgo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olaplex, la marca que le encanta a las celebridades como Jennifer Lopez y Kim Kardashian, se conoce por su habilidad de revitalizar hasta el cabello más dañado. Uno de sus productos más vendidos es el Olaplex Hair Perfector No 3, un tratamiento perfecto para los cabellos teñidos que repara daños y asegura que se vea liso. Con el paso del tiempo, este producto se volvió el favorito de muchas de nosotras, así que quedamos asombradas al enterarnos de las sospechas de chicas en las redes que el producto estaba a punto de ser descontinuado. Se debe a que hace sólo meses, la Unión Europea anunciaró que prohibirían el uso del Butylphenyl Methylpropional, también conocido como Lilial. Este ingrediente utilizado para portar fragancia ha sido conectado con la infertilidad en algunos estudios científicos, así que, para ser sumamente precavidos, la comunidad europea decididó eliminarlo por completo de los cosméticos. Olaplex, productos de cabello Productos de Olaplex | Credit: Cortesía de Sephora Sin embargo, es importante considerar que el producto sólo contenía una cantidad mínima de este ingrediente y que el mayor riesgo podía venir sólo si se ingiriese el producto. Además, ya lo han eliminado por completo de la fórmula, así que seguirá en las tiendas pero sin el ingrediente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un comunicado oficial de Olaplex, se explicó que el ingrediente "se usaba previamente en pequeñas cantidades como fragancia en el producto No. 3 Hair Perfector, pero no era un ingrediente activo o funcional. Si bien esta eliminación se limita por el momento a la UE, por precaución, Olaplex eliminó proactivamente el Lilial a nivel mundial".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿El producto capilar Olaplex puede causar infertilidad? La verdad detrás de la controversia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.