Offset sorprende a Cardi B con lujosas carteras en el día de las madres La rapera lució deslumbrante con su look futurista al llegar a un restaurante en Nueva York para disfrutar de una cena familiar este fin de semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cardi B y Offse Credit: Photo by Shareif Ziyadat/Getty Images Offset ha demostrado en numerosas ocasiones que sabe cómo complacer los exigentes y costosos gustos de su pareja Cardi B y en este día de las madres no fue la excepción. El rapero sorprendió a su amada con dos espectaculares carteras de diseñador. Así lo dejó ver la cantante de origen dominicano en sus redes sociales, donde compartió varios videos de todos los obsequios que recibió de sus familiares en este día especial. En el clip de sus historias de Instagram, la intérprete de éxitos como "WAP" y "Money" mostró dos bolsas que contenían un bolso verde y otro en rosa, ambos de la marca Chanel. También el rapero le obsequió 10 arreglos florales y su madre, Clara Almánzar, también le llevó flores, globos y un set de lámparas personalizadas con fotos de Cardi y sus hijos Kulture y Wave. "Mi festividad favorita, el nacimiento de mis mejores amigos. Feliz día de las madres, hermosas", escribió la cantante en su Instagram junto a una serie de fotos de su pequeños. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana, la también empresaria disfrutó de una cena familiar en Nueva York. Para la cita, lució un vestido negro de pronunciada abertura en ambas piernas y que resaltaba sus curvas. Elevó su look con una peluca de cabello largo en rubio que pintó con varios diseños y unas botas negras inspiradas en la era espacial con marcos de fibra de carbono. Cardi B y su hija Kulture Credit: @TheHapaBlonde / BACKGRID La niña de 4 años lucía adorable mientras sostenía la mano de su madre, con un vestido de encaje azul marino con una falda acampanada.

