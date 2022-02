Offset tira la casa por la ventana y se gasta una pequeña fortuna en regalos de San Valentín para Cardi B La casa inundada de rosas y velas, seis bolsos Chanel y un costoso reloj de oro fueron los presentes del rapero para su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos enamorados del mundo del espectáculo celebraron ayer el día de San Valentín. Algunos como Kim Kardashian y Pete Davidson lo hacían por primera vez como pareja. Otros como Ben Affleck y Jennifer López nos inspiraron con su romanticismo y otros como Rosalía y Rauw Alejandro, con su sentido del humor. Pero además de cariñosos mensajes, románticas cenas a la luz de las velas y emotivas muestras de afecto en redes, también hubo costosos regalos. Es el caso de Offset, el esposo de la rapera dominicana Cardi B, quien dejó bien claro que por su amor saca la tarjeta de crédito las veces que haga falta. El cantante primero sorprendió a su amada con un reguero de pétalos de rosas rojas que inundaba, literalmente, su casa. Desde la entrada, los pasillos, la encimera de la cocina, ¡hasta llenar la piscina! No faltaron tampoco los adornos florales por doquier, enormes velas blancas y múltiples ramos. Además, en la sala le esperaban tres arcos con forma de corazón, construidos con la flor del amor por excelencia, y junto a la piscina, un arbolito rojo también forma de corazón. Offset fortuna regalos san valentin Cardi B Credit: Instagram Cardi B Si esta demostración no fuera suficiente, el papá de los dos hijos de Cardi quiso obsequiar a la intérprete de WAP con nada más y nada menos que ¡6 bolsos de Chanel! que pasarán a engrosar la ya extensa colección de carteras de la rapera en la que hasta ahora destacaban sus Birkin de Hermès. "Lo compré en Dubai" dijo el cantante al entregarle la primera caja, con un bolsito cruzado de lentejuelas con estampado de serpiente en tonos rojos y negros. Emocionada, la dominicana continúo abriendo regalos para revelar un modelo clásico con solapa en color crema, un diseño en charol aguamarina con cadena plateada y el mismo modelo en color coral. Una bombonera en azul pastel y un tote bag grande en negro completaban el lujoso set. "Este es muy mono", dijo al verlo. Aproximadamente, los modelos clásicos costarían entre $9,000 y $10,000, el de lentejuelas podría costar unos $9,000 mínimo, el shopper cuesta $5,000 y la bombonera $5,200. Por lo que el rapero se dejó en carteras de la Maison unos $48,200 aproximadamente. CArdi B carteras Chanel San Valentin Credit: Instagram Cardi B Pero ahí no paró el despliegue de presentes. Tomando el postre en un restaurante durante su romántica cena, el rapero sacó otro paquete diciendo "Más postre". "Es demasiado", contestó la rapera a la que su marido respondió rápidamente "¡nunca!". A pesar de tener ciertos problemas por su larguísima y afilada manicura, mientras repetía "es demasiado" consiguió abrir el último regalo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo mejor para el final" afirmó Offset quien consintió a Cardi con un reloj de la marca suiza Audemars Piguet que es una auténtica joya. Se trata de una edición especial de su modelo Royal Oak, con el mecanismo a la vista en ambas caras, fabricado en oro blanco, cristal de zafiro y un acabado brillante en oro esmerilado o frosted gold, que como él mismo mostró a cámara, le ha costado ¡$375,000! CArdi B reloj San Valentin Credit: Instagram Offset/ Cardi B El reloj y los bolsos suman aproximadamente $423,000 sin contar lo que pagaría por el despliegue de rosas en su casa con lo que sospechamos que llegaría al medio millón de dólares. ¿Qué os parece este derroche? ¿Es demasiado o por San Valentín todo vale con la cuenta corriente de los famosos?

